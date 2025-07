Encerramento definitivo da Extrafarma não é considerado no Ceará, diz Pague Menos

Foto: Estúdio Voa/Pague Menos/Divulgação Nova loja da Pague Menos no caminho para o Beach Park

O encerramento definitivo da Extrafarma no Ceará não é considerado pela Pague Menos.

Segundo Jonas Marques, CEO da rede de farmácias cearense, a marca foi desativada somente em seis estados, mas continua onde ela é considerada “bastante relevante”.

Portanto, conforme o executivo, “o encerramento definitivo não está sendo considerado” nos estados do “Ceará, Maranhão e Pará, por exemplo”. Acre e Bahia também entram na lista.

Vale lembrar que a paraense Extrafarma foi comprada oficialmente pela Pague Menos em agosto de 2022, por R$ 737 milhões.

No ano passado, a transição das marcas entre as redes foi realizada em lojas nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, São Paulo, Tocantins e Pernambuco.

Tudo ocorreu com início em um projeto-piloto, aplicado em três etapas, momento no qual se trabalhou a conversão das bandeiras nesses locais.

“A gente resolveu trabalhar em mercados onde a Extrafarma tinha uma atuação muito pequena e a Pague Menos uma atuação muito relevante para fazer essa migração. Para a nossa satisfação, essa mudança foi extremamente eficiente”, explicou a presidente do Conselho de Administração da Pague Menos, em entrevista ao O POVO, à época da implantação do projeto-piloto.

Nova loja da Pague Menos no Beach Park

Mas o recente movimento da empresa, que figura como segunda maior do segmento no Brasil, conforme ranking da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), foi o de abrir nova loja.

A unidade fica na Vila Azul do Mar, no caminho para a entrada do parque aquático Beach Park, e reúne conveniência e serviços abertos ao público.

O investimento na loja, no município de Aquiraz (25 km de Fortaleza), foi de R$ 1 milhão, com mais de 2 mil produtos.

De acordo com o público-alvo de quem vai ao parque e à praia, os destaques estão em dermocosméticos, itens de proteção solar e produtos infantis, além de soluções para higiene pessoal, medicamentos para dor e febre, azia e indigestão.

A Pague Menos tem como meta consolidar a unidade como ponto estratégico para atender tanto moradores locais como turistas que visitam o Beach Park.

Atualmente, a rede conta com mais de 280 lojas no Estado, respondendo por 17% da operação - 184 delas estão localizadas somente em Fortaleza, que totalizam aproximadamente 11% do total da companhia.



Nos primeiros 20 dias de operação, Jonas frisa que o estabelecimento já alcançou recorde de faturamento, sem revelar o valor.

Outro caminho de investimento da Pague Menos é se firmar em eventos. Assim, a rede anuncia que marcará presença no The Town, que acontece em setembro, em São Paulo.



“Reafirmamos o pioneirismo da Pague Menos em buscar novas formas de estar ao lado dos milhões de clientes pelo País”, reforçou o CEO.

