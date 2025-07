Luzeiros e Host estão por trás de prédio de 105 metros anunciado em Fortaleza

Foto: Projto CVPar/Divulgação A ideia é que o empreendimento tenha um estilo praiano

Com um Valor Geral de Vendas de R$ 130 milhões, Fortaleza terá prédio de cerca de 105 metros no Meireles que mescla residencial e hotelaria de alto padrão (5 estrelas), com a bandeira InnerHaus, da holding cearense CVPar.

Há empreendedores por trás de tudo, como a Diretriz Engenharia, o Luzeiros e a Host, que tem restaurantes como Mézzi, Moleskine e Giz.

O hotel já começará a funcionar 100% vendido e, segundo Maurício Salles, engenheiro e diretor da Diretriz Engenharia e que faz parte do Luzeiros, cerca de 70% da parte residencial já está reservado. As vendas devem começar em agosto e a execução da obra tem 40 meses (2028) estimados.

O foco do empreendimento é no público que se preocupa com o bem-estar, envolvendo esportes como os praticados na orla da Beira-Mar. Da parte do hotel, a ideia é que o morador ou hóspede entre pelo gastrobar, com foco em música e vinil.

O projeto prevê rooftop com gastronomia mediterrânea e um bar com vista de 360º da Cidade, além de piscina. Ainda está previsto um spa. O arquiteto será Marcelo Franco, que fez o Carmel Taíba e tem 18 hotéis em andamento no litoral.

Atualmente, o empreendimento já tem licença prévia de instalação, está em processo de alvará de construção e de entrada no registro de incorporação.

Salles disse que os empreendedores querem um projeto InnerHaus no litoral Oeste e outro do Leste, mas são de três a seis anos para desenvolvê-los. Para quem mora, a ideia é uma vaga por apartamento, com possibilidade de tomadas para carros elétricos. A área das unidades residenciais varia de 34 m² a 72 m².

O empreendimento foi concebido com operação integrada de hospitalidade, gastronomia e moradia, ocupando uma única torre vertical. Os últimos andares do 27º ao 36º, além do 9º e do 10º, abrigam o hotel cinco estrelas, com 77 apartamentos de alto padrão e serviços assinados pela Atrio Hotel Management.

O residencial ocupa os andares do 11º ao 25º, com 92 unidades destinadas à moradia permanente, long stay ou short stay, administrados pela Operadora Hoteleira.

No térreo, o público encontra um restaurante de alta gastronomia, pop up store e lobby bar com curadoria sensorial, enquanto o rooftop oferece aos moradores e hóspedes piscina, spa e gastrobar com vista panorâmica para o mar. Ainda no 26º andar, há fitness completo e um lounge gourmet.

Entre os espaços oferecidos, um andar inteiro abriga salas de reunião e espaço para eventos. Áreas de conveniência cuidadosamente projetadas criam uma transição fluida entre viver e hospedar.

Com plano de expansão estruturado, a InnerHaus Hotel & Boutique Residence prevê investir cerca de R$ 500 milhões nos próximos cinco anos em novos empreendimentos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador e Florianópolis.

A estratégia combina projetos greenfield ou retrofit de imóveis com vocação para uso misto, replicando o modelo inaugural de Fortaleza.

