Geração Z do Ceará no topo da negociação de dívidas

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza,CE,BR 19-02-25: Reportagem investiga como os jovens da geração Z lidam com o dinheiro e as finanças. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)

A geração Z do Ceará está no topo dentre os que negociam dívidas. Pesquisa da Serasa mostra que o número de cearenses (450.135) que partiram para este movimento cresceu 17% nos primeiros meses de 2025 ante igual período do ano passado. Porém, os jovens entre 18 e 25 anos concentraram alta de 62% nesta estatística.

Os dados seguem o cenário brasileiro, em que houve salto de 11,4% na quantidade de consumidores que negociaram dívidas. Em todo o Brasil, a geração teve avanço de 49%, conforme pesquisa na plataforma Serasa Limpa Nome.

De acordo com evidenciado, 59% dos jovens do Nordeste já são os principais responsáveis por seus gastos mensais, e 35% ajudam nas contas de casa. Entre os objetivos com o dinheiro, os principais são comprar um bem como casa ou carro (46,8%), investir (32,6%) e pagar as contas básicas (31,7%).

No geral, no Ceará, conforme aponta o Mapa da Inadimplência da Serasa de julho, o Estado possui 3.477.596 de consumidores com o nome negativado, o que representa 49,4% da população adulta. No Brasil são 78,16 milhões de pessoas.

"São sete meses consecutivos de alta, desde a última queda registrada em dezembro de 2024", afirma Patrícia Camillo, gerente da Serasa.

"O aumento da participação dos jovens mostra que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças", acrescenta.

Como metodologia, a pesquisa da Serasa ouviu 2.923 participantes de 18 a 29 anos em todo o País, mas realizou recorte para a região Nordeste.

"Essa geração se mostra ainda mais madura financeiramente, colocando o pagamento de contas e dívidas, por exemplo, como uma das prioridades com o dinheiro que têm atualmente", analisa Patrícia. "Além disso, mais da metade dos jovens (55% no Nordeste) afirmam que aprenderam a correr atrás de sua estabilidade financeira por terem crescido em um ambiente instável, adotando novos hábitos e buscando mais informações sobre educação financeira", complementou.

Anuário do Ceará

O Anuário do Ceará apresenta mais uma edição da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. As marcas mais lembradas pelos cearenses são conhecidas em 25 categorias de nove segmentos de produtos e serviços, incluindo a mais citada entre todos os segmentos, a chamada Top do Top.

A leitura é determinante como parâmetro para medir a força das marcas com atuação no Estado. A pesquisa foi realizada de 13 e 18 de fevereiro de 2025.

Lançamento

Será lançada no dia 25 de agosto a edição 2025-2026 do Anuário do Ceará. O capítulo especial celebra os 75 anos da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), completados em 2025.

O lançamento do Anuário ocorrerá em cerimônia, a partir das 19 horas, no La Maison Dunas, em Fortaleza (CE), para convidados, como o governador do Estado, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. A solenidade reunirá personalidades locais e nacionais.

Top of Mind

A coluna revela qual é a primeira marca que vem à cabeça do cearense quando se pensa em supermercado. Cometa Supermercados e Assaí Atacadista dividem, pela segunda vez consecutiva, a liderança na categoria.

No Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026, a marca Cometa foi citada espontaneamente por 13,6% dos entrevistados, ante 17,3% no ano anterior.

O Assaí foi lembrado por 11,5%, uma queda em relação aos 15,7% de 2024. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Nas classes A e B, São Luiz e Cometa lideram no ranking de marcas mais mencionadas na pesquisa. São Luiz com os 18,5% e Cometa com uma queda importante.

O percentual foi de 14,5%. Isto equivale a 7,9 pontos a menos que em 2024, quando marcava 22,4%. Em seguida, Assaí (9,2%), Atacadão (7,2%) e Frangolândia (6,7%).



Foto: FCO FONTENELE Vonixx que é uma empresa especializada em produtos para limpeza automotiva que começou vendendo em garrafa pet e hoje exporta para mais de 50 países. (Fco Fontenele/O POVO)

Exportação cearense

Em meio ao tarifaço dos EUA, a cearense Vonixx mantém estratégia de ampliar as exportações e chegar a até 60 países até 2026. Além disso, a indústria especializada em produtos para estética automotiva e avança na construção de nova fábrica, até 2027, para acompanhar essa expansão internacional. No ano passado, o crescimento das vendas para mercados de fora do País foi registrado em 300%. Hoje, a marca está em 40 países. Dentre os mercados que se destacam, a empresa inclui a América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia. "Estamos preparando a empresa para uma nova etapa de escala global", afirma Paulo Nobre, CEO da Vonixx.

