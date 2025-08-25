Novos encontros com empresas afetadas pelo tarifaço começaram

Foto: FÁBIO LIMA Castanha de caju está entre os produtos afetados pelo tarifaço

As empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço do governo norte-americano iniciaram ontem nova rodada de encontros com a Secretaria da Fazenda do Ceará.

A ideia é alinhar os próximos passos após o anúncio da semana passada, 21 de agosto, da regulamentação para o acesso aos benefícios de socorro a essas companhias, e acompanhar os impactos de cada segmento.

Dentre os auxílios, o Governo do Estado estabeleceu quatro medidas, incluindo a compra de alimentos perecíveis.

Porém, no que diz respeito à Sefaz-CE, são três ações disponíveis: aquisição de crédito de exportação; redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI); e subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA.

A pasta informou à coluna que, além de iniciada ontem uma série de encontros com segmentos econômicos, na última sexta-feira, 22 de agosto, a Fazenda realizou reunião com a participação de cerca de 15 empresários dos setores de autopeças, coco, cera de carnaúba, pescado e granito.

Vale alertar que, em relação à quarta medida, de compra direta de produtos alimentícios pelo Estado, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) tornou público edital destinado ao credenciamento de exportadoras afetadas.

As inscrições, a princípio, ficarão abertas por 15 dias corridos. Ou seja, até o dia 4 de setembro.

O edital, publicado no Diário Oficial em 21 de agosto, tem como objetivo credenciar empresas situadas no Ceará que realizam exportações para os EUA e cujos produtos foram afetados pelas novas tarifas praticadas, visando ao atendimento de demandas da Administração Pública Estadual, seja pela aquisição direta do produto excedente (não exportado), seja através do seu fornecimento a empresa prestadora de serviço de alimentação a órgão ou entidade estadual, conforme previsto no art. 4.º da Lei nº 19.384, de 2025.

Apesar de confirmar que já houve procura para participar do certame, a SDA informou que divulgará apenas o resultado final.

Fiec

A Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) vai lançar na quinta-feira, 28 de agosto, às 9h, um novo projeto chamado Feira da Indústria da Fiec.

A ideia do evento é prospectar os caminhos da indústria do futuro.

A coluna apurou que antes o evento se chamava Fiec Summit, que chegou, no ano passado, em sua terceira edição e já debateu temas como hidrogênio verde.

Os detalhes da nova proposta serão dados apenas no dia do lançamento.

Proenergia

Por falar em Fiec, um de seus sindicatos, o da energia, chega à sétima edição do Proenergia Summit. Expectativa de público é de 4 mil pessoas, nos dois dias de evento, que acontece em 24 e 25 de setembro, no Centro de Eventos.

As inscrições estão abertas. Dentre os convidados, estão confirmados representantes do Ministério de Minas e Energia, da Aneel, Abeeólica, entre outros. O tema deste ano será sobre as oportunidades e desafios para a transição energética.

Sebrae

O Sebrae-CE abriu inscrições para o credenciamento de fornecedores, exclusivos para pessoas jurídicas, com o intuito de expandir o Cadastro de Prestadores de Serviços de Consultoria e Instrutoria da entidade, ou seja, da Rede Sebrae.

Quem assessora a entidade nessa missão é a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).

As inscrições são pelo portal da Fapetec (fapetec.org.br) até dezembro deste ano. Podem participar empresas que forem Sociedades Empresárias, Sociedades Simples, Empresário Individual (EI) e as Sociedades Limitadas Unipessoais (SLU).

Há oportunidades, também, para os Microempreendedores Individuais (MEI), para se inscreverem, exclusivamente, para prestação de serviços de Instrutoria, em áreas e subáreas específicas.

Anuário Datafolha Top of Mind

O POVO vai dar continuidade, a partir de amanhã, aos resultados do Anuário Datafolha Top of Mind. O levantamento mostra as marcas mais lembradas pelos cearenses em 25 categorias de nove segmentos de produtos e serviços.

Na reportagem de ontem, foram conhecidas as marcas mais lembradas pelos cearenses e a categoria jornal.

Nesta semana, os resultados vão mostrar a marca que Representa o Ceará; Área Social ou Ambiental; além dos segmentos Alimentos e Bebidas; e Educação.

Na próxima, os leitores conhecerão as empresas com recall mais forte na memória da população em Saúde, Varejo e Serviços.



