Banco mira Ceará, que movimenta mais de R$ 7 bi por mês

Foto: Flora Pimentel/Itaú Empresas/Divulgação Marcelo Gambarini, diretor do Itaú Empresas

A movimentação de R$ 7,4 bilhões por mês no Ceará devido à atuação das pequenas e médias empresas (PMEs) transformou o Estado em um dos polos vistos como importantes pelo Itaú no País, conforme dados levantados nos sistemas do próprio banco, entre pagamentos e recebimentos.

O resultado cearense coloca o segmento PJ local como o décimo do Brasil. Apenas neste ano, entre janeiro e junho, houve uma alta de 18,3% nesse fluxo ante igual período do ano anterior.

Marcelo Gambarini, diretor do Itaú Empresas, concedeu entrevista exclusiva à coluna e detalhou que, além de Fortaleza, que conta com 65% de clientes do Estado, Juazeiro do Norte, Caucaia, Maracanaú e Eusébio também se destacam na mira da instituição.

Em todo o Estado, o registro, desde 2023, é de salto de mais de 57% na carteira de crédito para os clientes do Ceará. Gambarini frisa que, tanto de empréstimo quanto de fluxo de clientes, o compromisso é crescer dois dígitos anualmente.

“O estado do Ceará é muito importante para a estratégia do Itaú no Nordeste e para o segmento de clientes PJ do banco, pois reúne mais de 17% de todas as empresas clientes na Região. Nos últimos anos, temos reforçado a relação com as empresas por meio do nosso time de especialistas, para nos aproximarmos regionalmente e estimular a prosperidade dos empreendedores locais”, frisou.

Em relação a tarifaço, o diretor disse que o reflexo é menos impactante que no segmento das grandes companhias, pois, das PMEs que exportam, muitas não negociam com os Estados Unidos, a tirar segmentos muito específicos, como o de pescados.

Dentre os setores, o comércio varejista é o mais representativo, com 30,6% das empresas atendidas. É seguido por comércio e reparação de veículos e motos, com 7,3%, alimentação, com 6,4%, comércio por atacado, com 4,5% e serviços para edifícios e atividades de paisagismo, com 4,4%.

E para se aproximar dos clientes, o Itaú Empresas tem realizado eventos com empreendedores em todo o País. No Estado, o encontro foi realizado no mês passado.

Do Crato

A 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, focada em capacitação de micro e pequenos empreendedores do ramo de alimentação no Brasil, e promovida pelo Instituto Assaí, divulga as informações dos vencedores regionais deste ano.

Do Ceará, o empreendedor Luiz Felipe de Oliveira Pinto, da Cariri Cacau, negócio de bolos e doces de chocolate, no Crato, foi quem ganhou na categoria Vendas por Encomenda e vai para etapa nacional.

Sindquímica

O Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE) realiza, a 8ª Expo Ceará Química, no Gran Mareiro Eventos, dias 11 e 12, com destaque para os segmentos de cosméticos e saneantes e, nesse ano, agregando também o plástico.

Serão recebidas: Maria Paula Chagas (Neosense Fragrâncias), Alyne Gurgel (Alyne Cosméticos), Milena Maia (Vonixx), e Brígida Miola (SDE). Inscrições gratuitas em https://bit.ly/8expocearaquimica

Governança e tributos

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE) promovem, depois de amanhã, 4 de setembro, das 9h às 13h, o seminário “Governança Interfederativa e Reforma Tributária”.

A programação é voltada para gestores e servidores públicos, além de profissionais e estudantes das áreas tributária e contábil.

O evento ocorrerá no auditório da Seplag-CE, em Fortaleza, e contará com a participação da presidente do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), Célia Carvalho, e da economista e consultora Vivian Almeida. Para participar, basta fazer a inscrição no site da EGP.

A abertura será feita pelo secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini, que apresentará o Programa de Governança Interfederativa Ceará Um Só.

Balanço do mandato

Foto: FÁBIO LIMA ￼EVANDRO Leitão levará a discussão para o Plano Diretor de Fortaleza

A economia de Fortaleza e como ela tem se desenvolvido em destaque no Nordeste é o mote do próximo evento do Lide Ceará, no dia 8 de setembro, segunda-feira, às 12 horas.

Na ocasião, Evandro Leitão (PT), prefeito da Cidade, fará “Balanço de 8 meses da Gestão”. A condução do almoço-debate é da presidente da entidade, Emília Buarque.

“Nosso intuito é unir a força da iniciativa privada com o valor da administração pública que deseja alcançar avanços e melhorias para nossa capital em direção à modernidade, bem-estar social, à produtividade e inovação”, disse ela, em relação ao objetivo a alcançar no encontro.



