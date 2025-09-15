Congonhas, RJ e Lisboa lideram os voos pela Latam no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Avião da Latam no aeroporto Pinto Martins

O hub da Latam no Aeroporto Internacional Pinto Martins apresentou, nos primeiros sete meses de 2025, taxa de ocupação dos voos média de 83%. As três rotas com maior aproveitamento foram Congonhas-Fortaleza (86%), Fortaleza-Rio de Janeiro/Galeão (85%) e Fortaleza-Lisboa, em Portugal (84%). Os dados fazem parte de balanço da companhia, obtido com exclusividade pela coluna

A empresa é atualmente a que tem maior operação no Aeroporto fortalezense. Entre janeiro e julho, foram 1,719 milhão de passageiros transportados, com ampliação marcada sobretudo no Norte e Nordeste. São 13 rotas a partir da capital cearense, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O resultado representa um aumento de 173 mil pessoas ante 2024. Com os números, a Latam chega a 64% de participação de mercado (market share), dominando a praça local.

Outro destaque foi a rota Fortaleza-Manaus, que cresceu 18% no período, com 127 mil passageiros transportados (95% do market share). Também avançaram Fortaleza-Belém (75,5 mil passageiros, um aumento de 3,3%) e Fortaleza-Teresina (64,4 mil passageiros, um aumento de 2,8%).

“Nossa malha a partir da capital cearense para o Norte e o Nordeste superou até mesmo o desempenho de algumas rotas do Sudeste no primeiro semestre. Isso mostra a força da nossa operação na Região e a preferência crescente dos clientes”, frisa Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Para este mês, vale lembrar que a companhia aérea anunciou a nova rota Fortaleza-Parnaíba, conectando o Ceará ao destino turístico piauiense da Rota das Emoções. A inauguração foi no último sábado, 13 de setembro. Ainda foram ampliados os voos em Juazeiro do Norte (de 4 para 7 semanais, a partir de Fortaleza) e em Jericoacoara (de 7 para 14 semanais, a partir de Guarulhos).

Houve também retomada da rota temporária Fortaleza-Belo Horizonte/Confins, com 5 voos semanais na alta temporada de verão. Além de reforço entre Fortaleza e Congonhas, que passa de 21 para 27 voos semanais.

Especificamente com a ida para Parnaíba, o balanço da Latam aponta marca histórica de 59 destinos no Brasil. Atualmente, a companhia conecta Fortaleza a 16 destinos brasileiros e internacionais, incluindo Lisboa, Miami e Santiago.

No País, o crescimento no primeiro semestre de 2025 foi de quase 30% na oferta doméstica de assentos na comparação com igual período de 2019, ano pré-pandemia, conforme dados da Anac. “O resultado comprova a recuperação e a expansão sustentável da companhia, que hoje opera a maior malha aérea da sua história no Brasil”, atestou a Latam, na divulgação.

Ao todo, são inauguradas pela empresa no Brasil, neste segundo semestre, 12 novas rotas domésticas (Campinas-Brasília, Congonhas-São Luís, Guarulhos-Boa Vista, Guarulhos-Bonito, Guarulhos-Dourados, Guarulhos-Ribeirão Preto, Confins-Porto Alegre, Florianópolis-Porto Alegre, Fortaleza-Parnaíba, Curitiba-Galeão, Brasília-Foz do Iguaçu e a temporária Belém-Galeão).

No mercado internacional, a Latam tem 90 destinos. Em lançamentos são mais 6 rotas internacionais (Florianópolis-Lima, Florianópolis-Buenos Aires, Porto Alegre-Buenos Aires, Guarulhos-Córdoba, Guarulhos-Rosário e a temporária Belém-Bogotá).

“Essa ampliação internacional também é resultado da parceria estratégica da Latam com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), voltada à promoção do Brasil como destino e ao fortalecimento da conectividade aérea com o mundo.

Farmácias

O número de salas de assistência clínica mais que dobrou no Ceará, totalizando 275. O Estado é o líder do Nordeste, segundo a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Para incentivar a ampliação dos locais, a entidade realiza evento de qualificação farmacêutica: o road show Geração Farma - Construindo o papel da nova farmácia. Será em Fortaleza, amanhã, na Fábrica de Negócios do Sebrae.

Refeição pronta

As refeições prontas aumentaram na preferência dos consumidores e registraram maior busca no Ceará. Números do Grupo Pão de Açúcar (GPA), detentor das lojas Pão de Açúcar e Extra Mercado de Fortaleza, apontam que a categoria de “prontos para consumo” cresceu 10% entre janeiro e julho deste ano ante 2024. No NE a alta foi de 7%.

Maquininhas

O mercado de máquinas de cartão no Ceará saltou de 1,12 milhão no primeiro trimestre de 2024 para 1,55 milhão em igual período de 2025, conforme o Banco Central. Aqui, o Sicredi, por exemplo, registrou aumento de 33% na base de equipamentos ativos, nesta mesma base de comparação. À coluna, a instituição frisa que a disputa por clientes força a redução de tarifas, a melhoria dos serviços e o desenvolvimento de tecnologias mais acessíveis.

Para Jussara Marques, analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste, o movimento é impulsionado pela digitalização dos pagamentos e pela necessidade de soluções práticas.

Centros de pesquisa no CE

BNDES e Finep selecionaram propostas para atração, implantação ou expansão de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I) no Ceará, com investimento de R$ 208,9 milhões. No País, foram 88 projetos, que somam R$ 10 bilhões, sendo R$ 8,9 bilhões com pedido de apoio financeiro às duas instituições; orçamento inicial era de R$ 3 bilhões. O resultado da chamada pública foi divulgado ontem. Das propostas, três serão realizadas no Ceará, sendo duas para implantação de novo centros de PD&I e uma para expansão de uma unidade existente.



