Safra de frutas terá 200 contêineres por semana no Pecém
Beatriz Cavalcante
Beatriz Cavalcante

Para levar a produção de frutas ao mercado europeu, o navio MSC Leila, de 335 metros de comprimento, já atracou no Porto do Pecém
FORTALEZA, CEARÁ, 09-09-2022: Navio MSC Sofia Celeste chega ao Porto do Pecém com a primeira carga de frutas da temporada. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 09-09-2022: Navio MSC Sofia Celeste chega ao Porto do Pecém com a primeira carga de frutas da temporada. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

As perspectivas para a safra de frutas 2025 até fevereiro de 2026 no Porto do Pecém são de 200 contêineres semanais para a Europa.

Cada equipamento refrigerado tem 40 pés, com capacidade de até 27 toneladas de variedades de frutas entre melões, melancias, mangas e uvas advindas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.

Este tamanho é considerado padrão, equivalendo a cerca de 12,19 metros de comprimento, 2,44 metros de largura e 2,59 metros de altura.

As escalas se darão sempre às sextas-feiras. A Companhia administradora do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A) prevê 80% rumo aos portos de Roterdã (Holanda) e Londres (Inglaterra), e o restante para outros locais, como Antuérpia (Bélgica), Le Havre (França), Sines (Portugal), Hamburgo e Bremerhaven (Alemanha).

Para levar a produção de frutas ao mercado europeu, o navio MSC Leila, de 335 metros de comprimento, já atracou no Porto do Pecém, ainda no fim de semana.

Ele é movido a Gás Natural Liquefeito (GNL), tem capacidade de 11.500 TEUs e 10,40 metros de calado. Para se ter ideia, um TEU tem 20 pés (aproximadamente 6,1 metros de comprimento). Essa carga vai para os supermercados do Norte da Europa.

Este é o nono ano consecutivo da parceria com a MSC no atendimento às safras de melão da região de Mossoró (RN) e de manga e uva do Vale do São Francisco (PE e BA).

Feiras

As feiras Maquintex Signs Pack&Graph vão reunir os setores de indústria têxtil, embalagens, comunicação visual e gráfico do Norte e Nordeste no Centro de Eventos, de hoje, 23, até quinta-feira, 25.

O evento traz as novas demandas de mercado e o potencial do Nordeste como polo de inovação e expansão econômica. A expectativa de movimentação é de R$ 600 milhões, com alta de 15% do público, superando os 15 mil da última edição.

Parceria

A cearense Wee Travel fechou com o CzechTourism e o Consulado Tcheco no Brasil. A empresa vai oferecer roteiros que começam com três noites em Praga, incluindo hospedagem em hotéis de categoria 4 ou 5 estrelas, transfer de chegada, city tour em português ou espanhol e o Prague Visitor Pass, que tem acesso a mais de 40 atrações, além de transporte público ilimitado.

A campanha será trabalhada em todo o Brasil, mas o foco é o público do Nordeste.

Porto

O presidente Lula (PT) assinou ontem despacho enviando mensagem ao Congresso Nacional solicitando a aprovação de crédito suplementar de R$ 3.036.965 para a administradora do Porto de Fortaleza, a Companhia Docas do Ceará (CDC). O valor não representa aumento de receitas.

O crédito suplementar, que ainda precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional, significará, segundo a autarquia federal, apenas um remanejamento interno do orçamento de investimentos da empresa, e será utilizado tão somente para a execução dos projetos já previstos.

Com isso, a CDC busca utilizar os recursos gerados no próprio caixa na execução de investimentos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, aprovada no ano passado.

Proenergia Summit 2025

A palestra de encerramento do Proenergia Summit 2025, que ocorre amanhã, 24, e quinta-feira, 25, no Centro de Eventos do Ceará, será do filósofo, escritor, ensaísta e professor universitário Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé, popularmente conhecido como Pondé.

Doutor em filosofia pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel, ele abordará temas como o comportamento humano na sociedade contemporânea e conceitos como felicidade e infelicidade, autoconhecimento, ética e moralidade.

No evento, a expectativa da organização é reunir cerca de 4 mil visitantes, nos dois dias.

