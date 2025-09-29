Bruno Girão, José Carlos Pontes e Mario Araripe concorrem ao prêmio Equilibrista
Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
A premiação é considerada uma das mais importantes do setor financeiro e empresarial do Estado.
O vencedor será conhecido em outubro e a cerimônia de entrega será realizada no dia 13 de novembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.
Para o presidente do Ibef Ceará, Renato Aguiar, as escolhas reforçam a missão da instituição.
Mais dois prêmios serão entregues pelo Ibef no Ceará
Além do Equilibrista, também são reconhecidos pela premiação a Empresa Padrão e o CFO do Ano.
Os vencedores destas duas categorias foram anunciados também nesta segunda-feira, 29 de setembro.
Casa dos Ventos foi eleita Empresa Padrão 2025 e Aderson Uchoa, CFO da Solar Coca-Cola, foi eleito CFO do Ano.
A primeira trabalha com o desenvolvimento de energia renovável, respondendo por um terço dos parques eólicos em operação no País. É a que tem projeto de data center do TikTok é negociado com a companhia.
Já Aderson Uchoa está na Solar Coca-Cola desde setembro de 2023, com 25 anos de experiência em finanças, passando também por Endesa Brasil e Jereissati Centros Comerciais.