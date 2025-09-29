Bruno Girão, José Carlos Pontes e Mario Araripe concorrem ao prêmio Equilibrista

Foto: Montagem/Ibef/Divulgação Da esquerda para a direita: Bruno Girão, José Carlos Pontes e Mário Araripe

Os três empresários que vão concorrer à votação final do prêmio Equilibrista 2025 são Bruno Girão (Alvoar Lácteos), José Carlos Pontes (Marquise) e Mário Araripe (Casa dos Ventos).

O anúncio dos finalistas foi formalizado na noite desta segunda-feira, 29 de setembro. Eles vão para decisão dos associados do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE).



A premiação é considerada uma das mais importantes do setor financeiro e empresarial do Estado.

O vencedor será conhecido em outubro e a cerimônia de entrega será realizada no dia 13 de novembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Para o presidente do Ibef Ceará, Renato Aguiar, as escolhas reforçam a missão da instituição.

Prêmio que será entregue ao vencedor do Equilibrista 2025 Crédito: João Dijorge/Ibef/Divulgação

Mais dois prêmios serão entregues pelo Ibef no Ceará

Além do Equilibrista, também são reconhecidos pela premiação a Empresa Padrão e o CFO do Ano.

Os vencedores destas duas categorias foram anunciados também nesta segunda-feira, 29 de setembro.

Casa dos Ventos foi eleita Empresa Padrão 2025 e Aderson Uchoa, CFO da Solar Coca-Cola, foi eleito CFO do Ano.

A primeira trabalha com o desenvolvimento de energia renovável, respondendo por um terço dos parques eólicos em operação no País. É a que tem projeto de data center do TikTok é negociado com a companhia.

Já Aderson Uchoa está na Solar Coca-Cola desde setembro de 2023, com 25 anos de experiência em finanças, passando também por Endesa Brasil e Jereissati Centros Comerciais.

Mais notícias de Economia