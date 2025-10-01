Colégio Darwin abre 3ª unidade em Fortaleza e antecipa expansão

Foto: Mardonio Paz Neto/Colégio Darwin/Divulgação Nova unidade do Colégio Darwin vai funcionar no bairro Sapiranga

O Colégio Darwin anunciou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a antecipação em dois anos do plano de expansão iniciado em 2023 e que era previsto até 2028. Com isso, vai abrir em 2026 a terceira unidade em Fortaleza, na região Sul.

A nova localização é na avenida Engenheiro Leal Lima Verde, número 1263, bairro Sapiranga e o funcionamento começará em 2026, mas com a campanha de matrícula já ativa.

O investimento inicial divulgado foi de R$ 1 milhão na aquisição, mas prevê plano de melhorias até 2027.

Construção de ginásio poliesportivo, biblioteca, espaço maker, espaço socioemocional, além da ampliação da estrutura de salas de aula e modernização dos ambientes de lazer e aprendizado estão nas metas de ampliação. O montante total para abranger essa estrutura não foi divulgado.

A empresa do ramo educacional possui segunda unidade, inaugurada no bairro Dionísio Torres em 2024, na rua Professor Francisco Gonçalves, 225, e a primeira na Aldeota, na rua Ildefonso Albano, 1030.

O Colégio Darwin Júnior, unidade Sul, abrirá as portas em 2026 com turmas do Infantil I (a partir de 1 ano de idade) até o 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

São 3.500 metros quadrados (m²) de área, com espaço verde, parquinhos, minicidade e salas de aula, conforme a empresa, "planejadas para estimular a convivência e o aprendizado".

Com exclusividade para a coluna, com a nova sede, o grupo informa que serão agora mais de 1 mil alunos, distribuídos entre as três unidades, com prospecção de alcançar 1.450 estudantes até 2026, sendo 150 deles já no primeiro ano de operação da unidade Sul.

Já o quadro de colaboradores, que hoje reúne 200 profissionais, deve acompanhar esse crescimento, chegando a 240 com nova unidade. As contratações iniciam em 2026.

Segundo a direção da escola, a escolha da região Sul se deve ao perfil consolidado e ao potencial de crescimento da área, "cujas famílias têm grande afinidade" com os valores e o método de ensino.

“Nosso compromisso é expandir sem perder a característica de proximidade com cada aluno e sua família. A nova sede nasce com essa identidade, mantendo o formato de uma série por turno e oferecendo acolhimento em cada etapa da vida escolar”, destacou Sávio Paz, diretor-geral do Colégio Darwin.

Ele também reforçou que, além de crescer em número de alunos, colaboradores e metros quadrados, a empresa mira no "compromisso de formar pessoas em um ambiente de acolhimento, inovação e propósito.”

