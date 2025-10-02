Restaurante do Ceará chega a 10 mil colaboradores e projeta R$ 2,2 bi em vendas

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-01-2025: Entradas de restaurantes. Na foto, as entradas do restaurante Coco Bambu. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A rede de restaurantes cearense Coco Bambu divulga balanço à coluna e revela que chegou a 200 sócios no Brasil e 10 mil colaboradores. Para este ano, a projeção é fechar em R$ 2,2 bilhões em vendas.

São 96 unidades abertas, somando a bandeira Vasto, esta já especializada em cortes de carnes nobres, ao contrário da marca original, conhecida pelos frutos do mar.

Em outras praças, o Grupo Coco Bambu destaca o exemplo de Belo Horizonte, onde foi escolhido melhor estabelecimento de frutos do mar pelo Prêmio Revista Encontro 2024 e 2025, além do título de melhor delivery.

Outro cálculo revelado é que a empresa tem, apenas na operação da capital mineira, mais de 2,5 mil pedidos semanais em delivery.



De onde é o Coco Bambu

O Coco Bambu foi fundado em Fortaleza, em 1989, a partir da pastelaria Dom Pastel.

O conceito foi inspirado em uma viagem ao Caribe feita por Afrânio Barreira e sua esposa, Daniela, que deram origem a um modelo de restaurante marcado por porções fartas, já trazendo o famoso prato Camarão Internacional, além do Camarão Coco Bambu e a Lagosta Imperial.

“Acreditamos que o sucesso vem da soma de qualidade e dedicação das equipes. A cada nova unidade, reforçamos nosso compromisso de levar a experiência Coco Bambu a mais brasileiros, sempre com foco em sabor e hospitalidade”, afirma Afrânio Barreira, sócio-fundador da rede.

Mais notícias de Economia