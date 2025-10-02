Restaurante do Ceará chega a 10 mil colaboradores e projeta R$ 2,2 bi em vendas
Em outras praças, o Grupo Coco Bambu destaca o exemplo de Belo Horizonte, onde foi escolhido melhor estabelecimento de frutos do mar pelo Prêmio Revista Encontro 2024 e 2025, além do título de melhor delivery.
Outro cálculo revelado é que a empresa tem, apenas na operação da capital mineira, mais de 2,5 mil pedidos semanais em delivery.
De onde é o Coco Bambu
O Coco Bambu foi fundado em Fortaleza, em 1989, a partir da pastelaria Dom Pastel.
O conceito foi inspirado em uma viagem ao Caribe feita por Afrânio Barreira e sua esposa, Daniela, que deram origem a um modelo de restaurante marcado por porções fartas, já trazendo o famoso prato Camarão Internacional, além do Camarão Coco Bambu e a Lagosta Imperial.
“Acreditamos que o sucesso vem da soma de qualidade e dedicação das equipes. A cada nova unidade, reforçamos nosso compromisso de levar a experiência Coco Bambu a mais brasileiros, sempre com foco em sabor e hospitalidade”, afirma Afrânio Barreira, sócio-fundador da rede.