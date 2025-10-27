Nordeste busca segurança hídrica para pessoas e investimentos

Foto: AURÉLIO ALVES Vista Aérea de onde vão construir o data center do Tiktok. O povo anacé vive em Caucaia na margem do Rio Cauípe

Um dos debates em pauta entre os governos do Nordeste é a busca pela formalização do Programa Integrado de Segurança Hídrica para a Região.

Um pensamento que vem dos sudestinos é que tudo o que está para o Norte do País não deveria receber investimentos como data centers, dentre outros, por estar em áreas de convivência com a seca.

Mas as soluções dos governos locais, que há muito lidam com períodos climáticos difíceis, encaminham-se para dar estrutura para o desenvolvimento, sem afetar a população.

Em épocas mais difíceis, inclusive, os cidadãos sempre foram prioridade. Apesar de haver ainda lutas claras de quem há muito convive com escassez e depende de carros-pipa, e que se deparam com soluções ágeis do Poder Público, quando há um empreendimento de grande monta a chegar.

É o caso que já mostramos de Santa Quitéria e do data center do TikTok. Por que o governo não resolve as duas pontas?

É possível atender a ambos, mesmo que seja, aos olhos de quem apenas mira nos grandes investimentos, uma pequena representação de anacés, na Caucaia.

Dito isso, o avanço no programa integrado para a segurança hídrica da região, que garanta acesso à água no atual contexto de mudanças climáticas, foi debatido na semana que passou, na sede do Consórcio Nordeste, em Brasília.

Na ocasião, o Banco Mundial apresentou ao presidente da entidade e também governador do Piauí, Rafael Fonteles, e aos secretários estaduais que integram a Câmara Temática de Segurança Hídrica a proposta final do Programa Integrado de Segurança Hídrica para o Nordeste.

O BID quem formulou o programa, que se apoia nos pilares de fortalecimento das bases para a gestão de recursos hídricos, que trata de:

Instituições fortes, instrumentos de gestão e infraestrutura sustentável

Acesso à água confiável, que abrange investimentos em saneamento e regulação ("água para pessoas") e a modernização da infraestrutura e previsão hidrometeorológica ("água para agropecuária e setor produtivo")

E cooperação e aprendizado com visão regional, que busca a integração de ações e o compartilhamento de experiências entre o Governo Federal, o Consórcio e os estados.

Até o dia 15 de novembro, estados interessados devem enviar declaração formal atestando participação no projeto, que passou por 18 meses de formulação. A instituição preparou uma estratégia de financiamento a grandes projetos que contemple soluções às necessidades comuns a todos os estados, que passa por uma parceria com o Governo Federal.

Outra ponta do planejamento é a construção de uma arquitetura de compras públicas combinadas entre os estados para baratear os custos da gestão da segurança hídrica, pensando o Nordeste de maneira integrada.

A elaboração do programa é uma das principais ações decorrentes do Memorando de Entendimento (MdE) assinado entre o Consórcio Nordeste e o Banco Mundial em setembro de 2023.

Além do Consórcio e do Banco Mundial, acompanharam a reunião representantes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA).

Grandes Nomes

A empresária Ana Lúcia Bastos, presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda., é convidada da série “Grandes Nomes - Grandes Entrevistas 2025”, realizada pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN. A entrevista com ela vai ao ar na próxima quinta, dia 30.

Ana Lúcia preside a fábrica de cerâmica desde a morte do marido, em 1994. Geógrafa por formação, já trabalhou no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e na Teleceará.

Já foi homenageada com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec e CNI em celebração ao Dia da Indústria; e em 2024, foi agraciada com a Medalha da Abolição.

A série "Grandes Nomes" está no ar de 27 a 31 de outubro. As entrevistas, de uma hora de duração, estão sendo transmitidas, a partir das 11h, pelo YouTube e pelo Facebook do O POVO, e às 16h pela Rádio O POVO CBN (FM 95.5). Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes

Investimentos

A Start Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos em Fortaleza, anuncia meta de triplicar o volume sob assessoria e alcançar R$ 5 bilhões até 2030.

A empresa cearense ultrapassou a marca de R$ 1,5 bilhão sob gestão, com mais de 150 grupos empresariais e 800 famílias, conforme o balanço divulgado, com números desde 2015.

A empresa anuncia contratação de profissionais e a realização de eventos, como o Fórum de Gestão.

Frotas

A movimentação do Porto do Pecém e a maior demanda por eficiência logística impulsionam os seguros de frotas.

Levantamento da Allianz Seguros mostra que o produto Frota da companhia avançou 120% no Ceará, alcançando R$ 10,1 milhões em prêmios líquidos emitidos em 2024 e, de janeiro a julho de 2025, o salto foi de 79,5%, totalizando R$ 10 milhões.

O diretor Comercial Regional Norte e Nordeste da empresa, Eduardo Fazio, destaca as novas no Porto.

Golpes Pix



Na análise de 12.197 mil denúncias de vítimas da Central SOS Golpe, a 3ª edição da pesquisa Golpes com Pix revela que o prejuízo médio por pessoa subiu 21% ante 2024, alcançando R$ 2.540.

Antes o destino do dinheiro era contas de pessoas físicas, agora a maior parte vai para as jurídicas.

Para a empresa de inteligência contra golpes financeiros Silverguard, que utilizou ainda dados do Banco Central (obtidos com a Lei de Acesso à Informação), há um sinal claro da profissionalização do crime digital.

Classes A/B são as mais afetadas, com o prejuízo médio de R$ 10.500 (67% acima do valor de 2024), enquanto na classe C foi de R$ 4.300 e nas classes D/E de R$ 1.500.

Vítimas com 60 anos ou mais perdem. Pessoas jurídicas registraram perdas de R$ 5.200, o dobro das físicas (R$ 2.500).



