Bruno Girão é escolhido o executivo de destaque no Ceará

Foto: Manoel Felipe Farias de Menezes/Ibef-CE/Divulgação Bruno Girão é o vencedor do Prêmio Equilibrista 2025 do Ibef-CE

O executivo destaque do Ceará escolhido para este ano foi o CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão. O nome foi eleito como vencedor do Prêmio Equilibrista 2025, por meio de votação dos associados do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE).

A homenagem tem foco em elevar a trajetória de liderança e inovação de executivos que se destacam pela excelência em gestão, visão estratégica e contribuição ao desenvolvimento empresarial do Estado. A informação é publicada em primeira mão pela coluna.

A escolha foi em segundo turno de votação, momento no qual Bruno Girão concorreu com José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, e Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos.

A cerimônia de entrega será realizada na noite do dia 13 de novembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Além do Prêmio Equilibrista, também haverá a entrega dos reconhecimentos: Empresa Padrão, para a Casa dos Ventos, e CFO do ano, para a Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola.

Sobre a premiação, o presidente do Ibef Ceará, Renato Aguiar, ressaltou que Bruno Girão representa uma geração de executivos que alia inovação, sustentabilidade e visão de longo prazo, contribuindo para o fortalecimento da economia cearense e nacional.

Quem é Bruno Girão, CEO Alvoar Lácteos

Bruno Girão é formado em Gestão de Negócios com foco em Logística e Finanças pela Northeastern University (Boston, Massachusetts), possui especialização em gestão pela Insead Business School e mestrado em Direito Societário pelo Ibmec.

Em 2002, assumiu a presidência da Betânia Lácteos, dando continuidade à trajetória familiar.

O grupo nasceu em 2022 a partir da fusão da Embaré Indústrias Alimentícias, da Betânia Lácteos e do fundo Arlon Latam.

O empresário também é membro da Young President’s Organization (YPO), comunidade global de executivos sediada nos Estados Unidos.

Serviço

Cerimônia de entrega do Prêmio Equilibrista 2025

Data: 13 de novembro de 2025

Horário: 18h30min

Local: Hotel Gran Marquise – Avenida Beira Mar, 3980, Fortaleza-CE

Mais informações: www.ibefce.org.br | @ibefce

