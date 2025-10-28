Bruno Girão é escolhido o executivo de destaque no Ceará
Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
O empresário venceu o Prêmio Equilibrista 2025, após concorrer com José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, e Mário Araripe, da Casa dos Ventos
O executivo destaque do Ceará escolhido para este ano foi o CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão. O nome foi eleito como vencedor do Prêmio Equilibrista 2025, por meio de votação dos associados do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE).
A homenagem tem foco em elevar a trajetória de liderança e inovação de executivos que se destacam pela excelência em gestão, visão estratégica e contribuição ao desenvolvimento empresarial do Estado. A informação é publicada em primeira mão pela coluna.
A escolha foi em segundo turno de votação, momento no qual Bruno Girão concorreu com José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, e Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos.
A cerimônia de entrega será realizada na noite do dia 13 de novembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.
Além do Prêmio Equilibrista, também haverá a entrega dos reconhecimentos: Empresa Padrão, para a Casa dos Ventos, e CFO do ano, para a Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola.
Sobre a premiação, o presidente do Ibef Ceará, Renato Aguiar, ressaltou que Bruno Girão representa uma geração de executivos que alia inovação, sustentabilidade e visão de longo prazo, contribuindo para o fortalecimento da economia cearense e nacional.
Quem é Bruno Girão, CEO Alvoar Lácteos
Bruno Girão é formado em Gestão de Negócios com foco em Logística e Finanças pela Northeastern University (Boston, Massachusetts), possui especialização em gestão pela Insead Business School e mestrado em Direito Societário pelo Ibmec.
Em 2002, assumiu a presidência da Betânia Lácteos, dando continuidade à trajetória familiar.
O grupo nasceu em 2022 a partir da fusão da Embaré Indústrias Alimentícias, da Betânia Lácteos e do fundo Arlon Latam.
O empresário também é membro da Young President’s Organization (YPO), comunidade global de executivos sediada nos Estados Unidos.
Serviço
Cerimônia de entrega do Prêmio Equilibrista 2025
Data: 13 de novembro de 2025 Horário: 18h30min Local: Hotel Gran Marquise – Avenida Beira Mar, 3980, Fortaleza-CE Mais informações:www.ibefce.org.br | @ibefce