Foto: Rodrigo Urbanos/Accor/Divulgação Três hotéis de Fortaleza são certificados com selo de sustentabilidade

A francesa Accor anunciou nesta terça-feira, 28 de outubro, a certificação de três empreendimentos do grupo, em Fortaleza, com o selo internacional Green Key, considerado um dos principais em turismo sustentável no mundo.

O ibis Fortaleza Centro de Eventos, o ibis Fortaleza Praia de Iracema e o ibis budget Fortaleza Praia de Iracema foram agraciados.

São as primeiras unidades do Estado a alcançarem o reconhecimento, que certifica hotéis que adotam padrões de gestão ambiental, eficiência energética e responsabilidade social.

Em comunicado à coluna, a Accor frisa que, além de atenderem aos critérios exigidos pelo selo internacional Green Key, os hotéis da bandeira, em Fortaleza, “destacam-se pela adoção de boas práticas ambientais e sociais que fortalecem o compromisso do grupo” com o desenvolvimento sustentável.

Cita como exemplos o ibis Fortaleza Centro de Eventos, mantendo parceria com a Aran – Cooperativa de Coletores de Recicláveis, visando à destinação correta dos resíduos, além do apoio ao Instituto Povos do Mar (Ipom), com mão de obra para manutenção das instalações.

“O hotel também implantou uma política ambiental própria e criou um comitê verde, reforçando o alinhamento de suas operações com práticas de impacto positivo”, pontuou.

Sobre o ibis Fortaleza Praia de Iracema, a Accor destaca os mutirões de limpeza na praia realizados com o Ipom e ações sociais, como a doação de enxovais para famílias de refugiados.

Outra medida é o incentivo ao comércio justo e o empreendedorismo feminino, revendendo produtos locais, como os chocolates marca Moa e geleias artesanais produzidas por empreendedoras da Cidade.

Já no buget Praia de Iracema foram aplicados projetos de reutilização da água do lençol freático excedente no sistema de reúso.

O hotel também realiza doações ao Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo e mantém programas de estágio voltados a jovens do Ipom.

Contando com o Ceará, a Accor certificou hotéis em Belém (PA) e Manaus (AM). Em 2025, a companhia chegou a 100 unidades com o selo nas Américas.

