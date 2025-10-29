Juazeiro do Norte vai receber gás natural canalizado em dezembro
Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
A GNLink será a responsável pelo suprimento de gás natural liquefeito (GNL) e a Trevo Drywall será a primeira empresa da Região a utilizar o insumo na produção industrial.
O diretor-presidente da Cegás, Miguel Nery, frisa a criação de novas oportunidades para a indústria, o comércio e os condomínios da região.
“Assim, a Cegás reafirma seu compromisso de contribuir diretamente para o desenvolvimento do Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha).”
A frase do gestor se encaixa no contexto de expansão. O planejamento é que, após Juazeiro do Norte, 15º município atendido com gás natural canalizado no Ceará, a rede se estenda para Crato e Barbalha.
A assinatura dos termos foi concluída na terça-feira, 28 de outubro, pelo diretor-presidente da Cegás, com presença do diretor técnico-comercial, Gustav Costa, e da gerente de suprimento e transporte de gás, Thaís de Melo.
A Trevo Drywall foi representada pelo diretor-presidente Wilson Soares, pelo acionista Paulo César Pereira Alencar e pelo diretor financeiro Gabriel Rodrigues Granja Alencar.
Da GNLink participaram o diretor-presidente Marcelo Rodrigues e o gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios André Luiz Silva Corrêa.
O diretor de energia da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Rafael Branco, também acompanhou o ato, que incluiu a assinatura de um comodato para uso do terreno da Trevo pela Cegás e um termo de cessão da Cegás para a GNLink.