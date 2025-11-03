Caucaia negocia com data center, teles, energia e hotelaria

Foto: Arquivo Pessoal/Machidovel Trigueiro Filho Machidovel Trigueiro Filho foi recebido por representantes da USJ

Pelo menos seis termos de confidencialidade foram assinados entre a Prefeitura de Caucaia e empresas de data center, telecomunicações, energia e hotelaria.

O balanço com exclusividade à coluna foi realizado pelo professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do município, Machidovel Trigueiro Filho, que cumpriu agenda oficial na China, na semana passada.

A intenção é atrair empresas para o novo Polo Tecnológico e de Inovação (Partec) de Caucaia. A primeira agenda foi em Guangzhou, na Canton Fair, maior feira internacional de tecnologia do mundo.

Na ocasião, houve o encontro com um empresário do setor de armazenamento, processamento e governança de dados (data centers) e outro do segmento de infraestrutura digital (fibra ótica) e conectividade de cidades (internet 6G e via satélite).

Machidovel explica que os termos de confidencialidade para preparação de futuros memorandos de entendimentos com a cidade não permitem revelar nomes, mas informou que "elas têm grande interesse em participar do novo polo."

Outra viagem foi para Hong Kong. Lá o secretário esteve, segundo ele, com o CEO da maior empresa de energia da China, com 37 mil funcionários e que tem já aprovado "vultuosos recursos para investir no Brasil, com participação estatal (governo da China)".

Por fim, em Macau, encontrou-se com dois donos de empresas dos segmentos de turismo/hotelaria e construção civil. Bem como nos outros locais, os termos foram firmados.

Neste último destino, o secretário revela que consolidou acordos de cooperação acadêmica entre a UFC e a University of Saint Joseph (USJ), voltados à realização de pesquisas conjuntas, intercâmbio de docentes e estudantes e desenvolvimento de projetos em áreas como direito digital, cidades inteligentes e políticas públicas de tecnologia.

Ainda no âmbito acadêmico, participou da China-Portuguese Speaking Countries Economic and Trade Expo (C-PLPEX), feira que reúne investidores e representantes de países de língua portuguesa, onde destacou oportunidades nos setores de inovação, infraestrutura digital, conectividade urbana, parques tecnológicos, data centers, fibra ótica e energias renováveis para Caucaia.

Desperdício

Parceria entre o Grupo Pão de Açúcar (GPA) e a foodtech Food To Save divulgou que já evitou o desperdício de mais de 268 toneladas de alimentos e a emissão de 670 toneladas de CO².

A iniciativa envolve mais de 500 lojas das redes Pão de Açúcar e Extra Mercado em 11 estados, incluindo as do Ceará.

São cerca de mil sacolas vendidas por dia, o equivalente a sete toneladas por mês, com itens próximos de vencer, mas em condições de consumo.

Orgânicos

A Nagaura Orgânicos, do Grupo LD, lançou o produto orgânico ensacado. Conforme balanço da empresa, no Ceará, ela movimenta aproximadamente 8 toneladas de produção e trabalha com 30 famílias de pequenos produtores.

"Este é o primeiro produto orgânico ensacado do setor no Brasil e deve gerar novas oportunidades para agricultores locais, além de impactar positivamente a economia regional", afirma Luiz Donizety, presidente do Grupo LD.

Percepções

A pesquisa Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE) revela, na 69ª edição, que o número de variáveis analisadas com pessimismo foi maior que o da pesquisa anterior.

Os índices de percepção geral (85,7 pontos), de futuro (88,2 pontos) e de presente (83,2 pontos) permanecem no pessimismo. As variáveis são de análise do Conselho Regional de Economia (Corecon-Ce) e da Fecomércio-CE, que colheram em setembro e outubro as expectativas de 82 especialistas em economia.

Considerando a soma das variáveis, o índice de percepção geral passou de 79,1 pontos para 85,7 pontos, uma redução de 8,3% no pessimismo.

Sobre o comportamento futuro, houve declínio de 4,8% no pessimismo, de 84,1 pontos para 88,2 pontos. Desempenho presente reduziu 12,4% no pessimismo, com 83,2 pontos.

Pinheiro mira expansão

Espaço VestCasa dentro de uma das unidades da rede Pinheiro Crédito: Augusto Alves/Pinheiro/Divulgação

Além de dominar as salas de cinema no interior do Ceará, a rede de supermercado Pinheiro agora mira fechar este ano com 15 espaços Vestcasa, que inclui itens como eletrodomésticos, tableware e enxoval.

São nove unidades do tipo e a prospecção é abrir mais seis, divididos entre quatro em Fortaleza (Messejana, Pan Americano, Maraponga e Washington Soares), um em Aquiraz e outro em Itapipoca.

O objetivo é ser loja completa, aumentando o fluxo, frequência e atratividade. As inaugurações recentes foram em Limoeiro, Maranguape e Quixeramobim.

