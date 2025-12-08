Planta automotiva movimenta o Porto do Pecém

Foto: FABIO LIMA HORIZONTE-CE, BRASIL,03.12.2025: Lula inaugura PACE (Planta Automotiva do Ceará), utilizada pela GM em Horizonte. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Está previsto para o dia 21 de dezembro, no Porto do Pecém, Navio da MSC, da linha Santana, com 31 contêineres para a Planta Automotiva do Ceará (Pace), conforme a coluna apurou com a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A).

A Pace foi inaugurada na última quarta-feira, 3 de dezembro, em Horizonte, no local onde funcionava a antiga Troller, fechada em 2021 pela Ford. A promessa é que mais de 23 mil carros elétricos da GM sejam montados no Estado a partir de 2026, contando com o Chevrolet Spark, já em produção, e com o Captiva, a partir do próximo ano.

Por ano, a Comexport, responsável por montar os carros de marca norte-americana, deve impactar no segmento portuário cerca de 300 contêineres com essa operação, sem contar com as marcas que ainda estão por anunciar, conforme a coluna apurou.

Sobre a linha marítima semanal que trará insumos à Pace, ela conecta o Ceará e outros portos do Brasil com a Ásia (China, Coreia do Sul) e outros destinos. Recém-inaugurada, a rota começou oficialmente em abril e já vinha operando em extra oficialmente desde o início do ano.

Ela é operada pela MSC em parceria com a APM Terminals e reduziu o tempo com continente de 60 para cerca de 30 dias. O percurso inclui escalas em Busan, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian e Singapura, destacando os maiores e mais estratégicos portos asiáticos. O trajeto segue de volta para a Ásia passando pelo Cabo da Boa Esperança.

E em relação ao polo onde está a Pace, Elmano de Freitas (PT), governador do Estado, frisou que as outras marcas a serem anunciadas até o fim deste ano são de empresas que já atuam no Brasil, com rede de distribuição estabelecida.

Como curiosidade, ele revelou com exclusividade ao O POVO que quando foi à China para a Auto Shanghai 2025, em abril de 2025, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, havia acabado de anunciar, no dia 2 daquele mês, pacote de tarifas que chegavam a 10% para o Brasil.

Portanto, apesar de naquele momento ele já ter planos de anunciar a GM no Ceará durante uma das maiores feiras do mundo, resolveu esperar. "Quando eu fui à China, a ideia era para anunciar a GM, mas uma semana atrás tinha saído o tarifaço. Não havia clima para anunciar um carro americano no Brasil", detalhou.

Fiec e Governo

Na próxima sexta-feira, 12, vai acontecer o tradicional "Almoço com o Governador" na Federação das Indústrias do Estado (Fiec).

O momento é de balanço das gestões da entidade e do governo, bem como para discutir o desenvolvimento do Ceará em conjunto.

Na ocasião também é de costume que parcerias sejam firmadas e anunciadas. O simbolismo do almoço é mostrar que público e privado evoluem em cooperação no Estado.

Mudança na B3

A B3 apresentou ontem novo posicionamento de marca. A ideia é reforçar o papel para além da bolsa de valores. Elementos como da economia às cidades, da cultura aos múltiplos públicos são explorados.

O sistema também introduz a B3 Sans, tipografia proprietária para reforçar o que querem transmitir: clareza e dinamismo. Na linguagem verbal, o conceito central é orientado pelos princípios 'fazer acontecer, fazer junto, fazer prosperar e fazer ir além'.

Água no crédito

Com sede em Fortaleza, a Associação Caatinga, em parceria com a empresa indiana Kosher Climate, transformou a água preservada no Ceará pelas tecnologias sociais de convivência com o semiárido em créditos.

Estes representam o volume de recurso que deixa de ser retirado de rios, poços ou do subsolo graças a práticas sustentáveis, como o uso de cisternas de placas, que funcionam como reservatórios de captação da água da chuva.

Cada crédito representa mil litros de água captada, mas que seja de forma sustentável. A certificação fica por conta do Universal Water Registry (UWR).

A ideia é que o modelo de créditos de água permita que empresas invistam diretamente na conservação dos recursos hídricos.

Ao adquirir créditos, elas financiam a instalação de novas cisternas de placas, a manutenção das existentes e a multiplicação de tecnologias sociais voltadas à convivência com a Caatinga.

Cinema chega ao Terrazo

O cinema no Terrazo teve investimento de R$ 10 milhões e tem áreas e serviços de acessibilidade Crédito: João Paulo/Terrazo Shopping/Divulgação

Após completar dois anos de funcionamento, o Terrazo Shopping prepara a inauguração do cinema para esta quinta-feira, 11.

A previsão inicial era para o primeiro semestre de 2025. A operação é do Grupo Cine Premium e o espaço contará com cinco salas, incluindo opções premium, VIP, semi-VIP, além de tecnologia de projeção a laser em todas as sessões e som Dolby Atmos na sala VIP 3D.

O investimento foi de R$ 10 milhões e são 22 novos colaboradores diretos na operação. De segunda a domingo haverá promoções.



