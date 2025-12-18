Sindieventos Ceará elege diretoria para quadriênio 2026–2030

Foto: João Filho Tavares A presidente do Sindieventos, Stella Pavan, será reconduzida ao cargo para o quadriênio 2026-2030

O Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos-CE) escolheu a nova diretoria para o quadriênio 2026-2030, com a reeleição da atual presidente, Stella Pavan.

A Assembleia Geral Extraordinária para realizar a eleição foi na última terça-feira, 16 de dezembro, na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A chapa única “Conexões – Construindo o Futuro” foi aclamada para conduzir o sindicato no próximo período.

A cerimônia de posse oficial da nova diretoria está prevista para o dia 2 de fevereiro de 2026.

Na ocasião, Stella Pavan será reconduzida à Presidência do sindicato.

“O ano de 2026 já está batendo à porta e nossa agenda está repleta de compromissos em prol da categoria, como o planejamento estratégico, que será realizado no dia 20 de janeiro; uma palestra sobre a reforma tributária, marcada para o dia 28”, detalhou.

Fundada em 2021, a entidade sem fins lucrativos mira ser representante oficial dos empresários do setor de eventos do Ceará.

O Sindicato é filiado à Fecomércio, que congrega 34 outras entidades do setor comercial, representando mais de 150 mil empresas atacadistas e varejistas.

