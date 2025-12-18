Sindieventos Ceará elege diretoria para quadriênio 2026–2030

Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
Na ocasião, Stella Pavan será reconduzida à Presidência do sindicato.
“O ano de 2026 já está batendo à porta e nossa agenda está repleta de compromissos em prol da categoria, como o planejamento estratégico, que será realizado no dia 20 de janeiro; uma palestra sobre a reforma tributária, marcada para o dia 28”, detalhou.
Fundada em 2021, a entidade sem fins lucrativos mira ser representante oficial dos empresários do setor de eventos do Ceará.
O Sindicato é filiado à Fecomércio, que congrega 34 outras entidades do setor comercial, representando mais de 150 mil empresas atacadistas e varejistas.