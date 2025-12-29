De Fusca a D20: a alta na busca por carros antigos no Ceará

Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
No embalo da Emenda Constitucional (EC) nº 137/2025, de 9 de dezembro de 2025, que fixou imunidade tributária do IPVA para veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação em todo o Brasil, a procura de veículos desta idade para cima cresceu em 14% no Ceará.
Porém, o que o contribuinte não lembra é que, no Estado, essa concessão já existia para os automóveis com mais de 15 anos.
Ou seja, apesar de não ter impactado na regra localmente, o desconhecimento sobre a informação alavancou na busca por usados antigos.
De fato, a mudança chegou somente a cinco estados, pois a maioria já tinha regra própria com idades abaixo da promulgada na EC.
O que o Congresso quis buscar, segundo o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, era "justiça fiscal", deixando veículos mais antigos de fora do tributo por todo o País, visto que o IPVA passa a alcançar veículos aéreos e aquáticos, como helicópteros, aviões, lanchas e iates.
"Estamos falando de trabalho, de sustento, de mobilidade básica, de gente que depende de carro para garantir o pão de cada dia, de gente que não tem um veículo antigo porque quer, mas porque necessita e precisa. Um automóvel com mais de 20 anos não é, efetivamente, símbolo de riqueza. É símbolo de necessidade", disse, à época.
O movimento, no entanto, vai na contramão do estímulo que os governos buscam de veículos menos poluentes.
Neste cenário, duas semanas após a promulgação, o crescimento das buscas se deu entre 9 e 22 de dezembro, na comparação com igual período do ano anterior, conforme levantamento do Webmotors Autoinsights.
Dos modelos contemplados, o Volkswagen Gol foi o que recebeu maior número de visitas no Estado, seguido por Chevrolet D20, Honda Civic, Toyota Hilux, Ford F-1000, Chevrolet Vectra, Chevrolet Monza, Chevrolet Corsa, Fiat Uno e Volkswagen Fusca.
Camarão
Parceria estratégica entre a Secretaria Nacional de Aquicultura e o Sebrae do Rio Grande do Norte visa a fortalecer a carcinicultura regional.
O principal objetivo é modernizar a produção de camarão nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.
Tecnologias moleculares avançadas e consultorias especializadas estão no projeto, visando a aumentar a taxa de sobrevivência dos animais e garantir maior segurança contra doenças.
Novo valor
O valor que vai basear a cobrança de tributos, taxas e serviços no Ceará passará de R$ 6,02969 para R$ 6,29872 em 2026.
O aumento foi de 4,46% e o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (Ufirce) é fixado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).
O novo indexador está previsto na Instrução Normativa nº 152/2025. A base de atualização é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A vigência é a partir de 1º de janeiro de 2026.
Qair
A Qair concluiu a energização do Complexo Bom Jardim, em Icó, a 359 km de Fortaleza, no Ceará. A primeira fase do processo foi no dia 11 de dezembro de 2025, com a energização da Linha de Transmissão e do Bay de Conexão, iniciando a ligação do parque ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
Em 20 de dezembro de 2025 foi realizada a energização do Transformador da Subestação Coletora. Nesta etapa, participaram mais de 150 profissionais, reunindo equipes da Hitachi, T Engenharia e Sistemas (TEES), Inova e da própria Qair.
Essa foi a primeira parte do processo, e as próximas etapas do cronograma passam pela energização da Rede de Média Tensão (RMT) e dos SKIDs nos subcampos, para depois ter a comercialização de energia.
Descarte no Ceará
Startup paulistana fechou contrato com supermercados no Estado e apresenta balanço cujo resultado foi evitar o descarte de R$ 1,36 milhão em alimentos no Ceará.
A Infineat trabalha com gestão do desperdício e levanta que já recuperou mais de 151 toneladas de alimentos no varejo cearense.
Por meio da plataforma da startup, realiza o estudo do potencial de resíduo a ser evitado até a intermediação entre lojas e instituições, visando dar o destino adequado ao descarte. No Estado, atua com varejistas como G Barbosa (Cencosud) e Sam's Club (Carrefour).