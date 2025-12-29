De Fusca a D20: a alta na busca por carros antigos no Ceará

Foto: FABIO LIMA Fusca

No embalo da Emenda Constitucional (EC) nº 137/2025, de 9 de dezembro de 2025, que fixou imunidade tributária do IPVA para veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação em todo o Brasil, a procura de veículos desta idade para cima cresceu em 14% no Ceará.

Porém, o que o contribuinte não lembra é que, no Estado, essa concessão já existia para os automóveis com mais de 15 anos.

Ou seja, apesar de não ter impactado na regra localmente, o desconhecimento sobre a informação alavancou na busca por usados antigos.

De fato, a mudança chegou somente a cinco estados, pois a maioria já tinha regra própria com idades abaixo da promulgada na EC.

O que o Congresso quis buscar, segundo o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, era "justiça fiscal", deixando veículos mais antigos de fora do tributo por todo o País, visto que o IPVA passa a alcançar veículos aéreos e aquáticos, como helicópteros, aviões, lanchas e iates.

"Estamos falando de trabalho, de sustento, de mobilidade básica, de gente que depende de carro para garantir o pão de cada dia, de gente que não tem um veículo antigo porque quer, mas porque necessita e precisa. Um automóvel com mais de 20 anos não é, efetivamente, símbolo de riqueza. É símbolo de necessidade", disse, à época.

O movimento, no entanto, vai na contramão do estímulo que os governos buscam de veículos menos poluentes.

Neste cenário, duas semanas após a promulgação, o crescimento das buscas se deu entre 9 e 22 de dezembro, na comparação com igual período do ano anterior, conforme levantamento do Webmotors Autoinsights.

Dos modelos contemplados, o Volkswagen Gol foi o que recebeu maior número de visitas no Estado, seguido por Chevrolet D20, Honda Civic, Toyota Hilux, Ford F-1000, Chevrolet Vectra, Chevrolet Monza, Chevrolet Corsa, Fiat Uno e Volkswagen Fusca.

Camarão

Parceria estratégica entre a Secretaria Nacional de Aquicultura e o Sebrae do Rio Grande do Norte visa a fortalecer a carcinicultura regional.

O principal objetivo é modernizar a produção de camarão nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.

Tecnologias moleculares avançadas e consultorias especializadas estão no projeto, visando a aumentar a taxa de sobrevivência dos animais e garantir maior segurança contra doenças.

Novo valor

O valor que vai basear a cobrança de tributos, taxas e serviços no Ceará passará de R$ 6,02969 para R$ 6,29872 em 2026.

O aumento foi de 4,46% e o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (Ufirce) é fixado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).

O novo indexador está previsto na Instrução Normativa nº 152/2025. A base de atualização é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A vigência é a partir de 1º de janeiro de 2026.

Qair

Foto: Bruno César Félix Teixeira/FIMI Drone Camera/Divulgação Qair realiza energização do Complexo Solar Bom Jardim, em Icó

A Qair concluiu a energização do Complexo Bom Jardim, em Icó, a 359 km de Fortaleza, no Ceará. A primeira fase do processo foi no dia 11 de dezembro de 2025, com a energização da Linha de Transmissão e do Bay de Conexão, iniciando a ligação do parque ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Em 20 de dezembro de 2025 foi realizada a energização do Transformador da Subestação Coletora. Nesta etapa, participaram mais de 150 profissionais, reunindo equipes da Hitachi, T Engenharia e Sistemas (TEES), Inova e da própria Qair.

Essa foi a primeira parte do processo, e as próximas etapas do cronograma passam pela energização da Rede de Média Tensão (RMT) e dos SKIDs nos subcampos, para depois ter a comercialização de energia.

Descarte no Ceará

Foto: Danila Bustamante/Infineat/Divulgação Startup trabalha para evitar o descarte de alimentos

Startup paulistana fechou contrato com supermercados no Estado e apresenta balanço cujo resultado foi evitar o descarte de R$ 1,36 milhão em alimentos no Ceará.

A Infineat trabalha com gestão do desperdício e levanta que já recuperou mais de 151 toneladas de alimentos no varejo cearense.

Por meio da plataforma da startup, realiza o estudo do potencial de resíduo a ser evitado até a intermediação entre lojas e instituições, visando dar o destino adequado ao descarte. No Estado, atua com varejistas como G Barbosa (Cencosud) e Sam's Club (Carrefour).



Mais notícias de Economia