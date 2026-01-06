Foto: AURÉLIO ALVES VISTA aérea de onde vão construir o data center do TikTok no Complexo do Pecém. O empreendimento também deve receber água de reúso

A Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu pela aprovação, sem restrições, da concentração de negócios da Bytedance no Ceará em complexo de data centers de R$ 571 bilhões no Ceará.

O movimento se dá a partir da compra que a chinesa, dona do TikTok, fez do projeto de quatro data centers da Casa dos Ventos (CDV), por meio do ExportData Company I, em Caucaia, no Ceará, segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU), de segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Estado, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), é quem abrigará o complexo com cinco centros de dados.

No documento do parecer da SG do Cade, a compradora justifica que a aquisição "é a forma mais rápida de viabilizar o início da exportação de atividades de processamento de dados, no âmbito da ZPE Ceará."

Já para a CDV a operação representa "oportunidade estratégica para criação de demanda e expansão de seus projetos de geração de energia renovável no Brasil."

Vale lembrar que, no dia 5 de novembro de 2025, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE) já havia aprovado a instalação do projeto do TikTok e da Casa dos Ventos.

Portanto, o aval do órgão foi dado à época para cinco armazenadores de dados, incluindo ainda uma indústria de amônia verde na ZPE-CE, no somatório de todas chegando a R$ 583 bilhões em aportes estimados.

Na análise do mérito, o superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto de Souza, destaca que a sociedade-alvo da compra (ExportData) não é operacional, não detém ativos e apenas obteve aprovação do CZPE para as atividades que futuramente desenvolverá na ZPE Ceará.

Para a aprovação, ele frisa o pedido das companhias, declarando que o grupo ByteDance atualmente não oferece serviços de data centers no Brasil.

"A operação não gera quaisquer sobreposições horizontais ou relações verticais entre as atividades da chinesa e da CDV no futuro", detalhou Alexandre, acrescentando que, com operação no Ceará, a dona do TikTok passará a ingressar no mercado de serviços de data center no País.

"Sendo assim, entende-se que a operação configura mera substituição de agente econômico, não demandando, deste modo, uma análise mais aprofundada dos mercados envolvidos. Por todo o exposto, conclui-se que a operação não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial, recaindo na hipótese de procedimento sumário do art. 8º, inciso II, da Resolução nº 33/22", concluiu no parecer positivo.



Entenda o hub de cinco data centers no Ceará

Casa dos Ventos, empresa cearense responsável por fornecer energia ao empreendimento, e Omnia, do Fundo Patria Infraestrutura V, incumbida da construção, formam o trio parceiro.

O investimento de R$ 200 bilhões foi confirmado em um data center pela Bytedance, mas que culmina em R$ 571 bilhões na soma de mais quatro armazenadores e processadores de dados, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Já a ExportData Company I é uma sociedade de propósito específico, com foco em exportar o serviço de processamento de dados na ZPE-CE, que faz parte do projeto de hub digital da Casa dos Ventos.

Informações do Governo Federal apontam que os cinco centros de dados contabilizam R$ 571 bilhões, dos quais R$ 81 bilhões vão para obras de infraestrutura e de energia renovável, com os montantes aportados pelas empresas Bytedance (TikTok) e Exportdata, agora adquirida pela chinesa.



Juntos, os projetos de data center têm potencial de exportar em torno de R$ 80 bilhões por ano em serviços.

No projeto detalhado anteriormente pelo Mdic, a Exportdata previa a construção de quatro unidades para entrar em operação entre 2027 e 2032.

São R$ 349 bilhões, incluindo equipamentos, obras de infraestrutura e de geração de energia eólica e solar. Espera-se a criação de 95 mil empregos diretos e indiretos.

A empresa com a razão social ExportData Company foi fundada em 13 de janeiro de 2025, com sede Maracanaú (CE), e tem como atividade principal o tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

Veja detalhes do parecer do Cade sobre o TikTok

Descrição: A operação consiste na aquisição, pela Bytedance Pte. Ltd. (“Compradora”), de todas as ações de titularidade da ExportData Company I S.A. (“Sociedade-Alvo”), atualmente detidas pela Casa dos Ventos S.A. (“Vendedora” ou "CDV").

Operação: A operação possui pelo menos dois grupos nela envolvidos que registraram faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) e R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) (vide art. 88 da Lei nº 12.529/11 c/c Portaria Interministerial MF/MJ nº 994/12):

(i) Faturamento grupo ByteDance: R$ [ACESSO RESTRITO] (superior a R$ 750 milhões).

(ii) Faturamento grupo Casa dos Ventos: R$ [ACESSO RESTRITO] (superior a R$ 750 milhões).

Detalhes do comprador: A Compradora integra o Grupo ByteDance, originalmente fundado na China, que tem como controladora final a ByteDance Ltd. ("ByteDance"), sediada nas Ilhas Cayman. A ByteDance é uma empresa de tecnologia que opera primariamente plataformas de conteúdo. Por meio de suas subsidiárias operacionais, oferece um portfólio de aplicativos disponível em mais de 150 mercados geográficos e 75 idiomas.

O Grupo ByteDance possui as seguintes sociedades constituídas no Brasil: ByteDance Brasil Tecnologia Ltda.; TikTok Logistics Brazil Ltda.; PIPO Brasil Instituição de Pagamento Ltda.; PIPO Brasil Fintech Ltda.; e PIPO Brasil Participações Ltda. No Brasil, o TikTok – plataforma de entretenimento oferecida principalmente como aplicativo móvel – responde pela esmagadora maioria da receita do Grupo ByteDance.

Detalhes da parte comprada: A ExportData Company I S.A. (“Sociedade-Alvo”) é uma sociedade de propósito específico, integralmente detida pela CDV, que atuará como exportadora de atividades de processamento de dados no âmbito da ZPE Ceará.

No momento, entretanto, a Sociedade-Alvo não seria operacional, não detém ativos e apenas obteve aprovação do CZPE para as atividades que futuramente desenvolverá na ZPE Ceará.

A CDV é uma joint venture formada entre Salus – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Salus FIP”) e TotalEnergies EP Brasil Ltda. (“TEP”).

O Grupo Casa dos Ventos atua no desenvolvimento, implantação, operação e comercialização de projetos de geração de energia renovável no Brasil, tanto no segmento de geração de energia eólica quanto no segmento de energia fotovoltaica.

Possui portfólio de projetos greenfield de geração de energia eólica no país, localizados principalmente no Nordeste, e detém projetos de geração eólica já em operação comercial na Bahia e no Rio Grande do Norte.

Desenvolve também atividades relacionadas à comercialização de energia – operando tanto no Ambiente de Contratação Livre quanto no Ambiente de Contratação Regulada – e soluções para o mercado livre.

A TEP é detida em última instância pela TotalEnergies SE (“TTE”), empresa francesa de energia e controladora final do Grupo TotalEnergies (“Grupo TotalEnergies”).

Opera em mais de 130 países na indústria de petróleo e gás, incluindo os segmentos upstream e downstream, e também nos setores de energia renovável, geração de energia e neutralidade de carbono.

Mercado de atuação: Processamento de dados; processamento e armazenamento de mídia eletrônica

