Foto: Divulgação General Motors MPF ignora Contran e quer multar GM pelo Onix reprovado em testes do LatinNCAP

O Ministério Publico Federal pede à Justiça uma ação contra a GM, exigindo um recall dos Chevrolet Onix produzidos entre 2012 e 2018. E que pague uma indenização de 2,5 bilhões de reais por falhas na segurança do modelo, conforme testes de segurança realizados pelo LatinNCAP uma entidade privada sediada no Uruguai, sequer credenciada pelo governo brasileiro para certificar a segurança dos automóveis comercializados no país.

O LatinNCAP avalia os veículos com critérios próprios, ignorando a legislação brasileira e atribuindo de zero a cinco estrelas de acordo com o nível de proteção aos passageiros de acordo com sua avaliação. Os carros são submetidos a testes simulados e arremessados contra barreiras fixas com bonecos em seu interior (“dummies”), que indicam a gravidade das lesões que poderiam sofrer os passageiros.

Os piores do Brasil

Se o MPF pesquisar, terá de processar quase todas as nossas fábricas, pois, apesar de se enquadrarem na legislação brasileira, não atendem às exigências do LatinNCAP. Nossos piores automóveis, pelos seus enigmáticos critérios, são:

Zero estrela: Citroen C3, Fiat Argo/Cronos, Ford Ka, Hyundai Tucson e HB20, Kia Sportage e Picanto, Mitsubishi L200, Chevrolet Onix, Renault Duster e Sandero.

Uma estrela: Fiat Strada, Honda WR-V, Toyota Yaris, Jeep Renegade, Fiat Mobi, Ram 700, Jac J3.

Os crash-tests do LatinNCAP são realizados com modelos adquiridos no mercado, segundo seus próprios critérios. Ou pelo interesse do fabricante em submeter seu modelo à avaliação. Pagando, neste caso, uma elevada quantia à entidade uruguaia.

Os critérios para a classificação dos veículos são nebulosos, nada transparentes e os resultados dos testes são amplamente questionáveis. E não é somente no Brasil: o jornalista argentino Martin Simacourbe (Autoweb) também questionou o comportamento dos uruguaios. E afirma que “há tempos tenho a sensação de que o LatinNCAP denuncia quem tem vontade de denunciar (motivado sabe-se lá porquê) e não pela realidade dos fatos. Eles devem ter suas razões para este procedimento. Mas eu tenho as minhas para pensar que nem tudo é tão altruísta como nos vendem”.

Estrelas cadentes

São vários os exemplos da subjetividade das avaliações do LatinNCAP. Entre eles, em 2016, testou um Ford Ranger comprado na Colômbia onde não há, ao contrário do Brasil, a exigência de dois airbags frontais, com resultado desfavorável à picape da Ford. Em 2020, foi testado o novo Hyundai HB20, que recebeu quatro estrelas das cinco possíveis. Um ano depois, o mesmo coreano perdeu inexplicavelmente três delas.

Em 2021 a “vítima” da vez foi o Renault Duster, que também levou bomba com zero estrela. Exatamente o mesmo modelo agraciado com 4 estrelas em 2019. “É porque mudamos os critérios para exigir mais segurança”, explicaram os uruguaios. Uma argumentação razoável e que até poderia fazer sentido, mas jamais para justificar um segundo teste no mesmo modelo, aplicando protocolos mais rigorosos e inexistentes à época de sua fabricação.

No Brasil, corre-se o risco de comprar hoje um carro classificado com cinco estrelas e descobrir que foi rebaixado para zero ou apenas uma no dia seguinte. A questão principal que as fábricas brasileiras colocam em relação ao LatinNCAP é a modificação dos protocolos sem se respeitar um prazo mínimo para que sejam cumpridos. Além do absurdo de se avaliar duas vezes o mesmo modelo, aplicando diferentes protocolos.

Escândalo do Renegade

Em julho de 2024, o LatinNCAP supera sua própria irresponsabilidade ao testar um Jeep Renegade produzido em 2021, fora de linha desde o início de 2023. O modelo que recebera cinco estrelas em 2015 foi então reprovado com uma única estrela. O carro foi produzido no Brasil mas comprado num resto de estoque de uma concessionária no Panamá.

O LatinNCAP pediu à Stellantis (dona da marca Jeep) um modelo novo para os testes. Além de contribuir, (com cerca de US$ 500 mil) necessários para sua execução. A empresa se recusou e os testes foram então realizados com a versão antiga e fora de linha.

A própria entidade uruguaia confessa em seu “release” para a imprensa que solicitou da Jeep um novo veículo, negado pela empresa. E ainda acusou levianamente a Stellantis de “comunicação enganosa ao mercado”.

A Stellantis, consultada, confirma que negou o patrocínio para os testes da versão atualizada do Renegade, mesmo diante da ameaça de ter seu veículo reprovado nos crash-tests. Diz ser “importante ressaltar que a versão testada, mesmo que feita aqui, não é vendida no País.

No Brasil, o modelo tem seis airbags, faróis Full-LEDs, ESP, detector de fadiga, assistente de manutenção de faixa e frenagem autônoma de emergência. Que não fabrica mais a versão testada com apenas dois airbags do Renegade. E que os itens de segurança oferecidos de série em todas as versões fabricadas no País são distantes por completo da versão testada, já fora de linha”.

Recall do Chevette?

A GM produziu o Onix entre 2012 e 2018 de acordo com a Resolução do Contran n. 910, de 28/03/2022. Se o MPF quer um recall deste modelo da GM, deveria exigir o mesmo de todos os demais milhões de automóveis que circulam no Brasil e igualmente reprovados pelos uruguaios. E cobrar mais alguns bilhões de reais de multa também de outras fábricas, por não se enquadrarem nas exigências da entidade uruguaia...

