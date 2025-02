Prefeito desativa radares de velocidade no interior de SP

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito de cidade paulista acaba com radares de velocidade

Sim, é fato que existe a “indústria da multa”. Em muitas cidades, as prefeituras usam e abusam dos “pardais”, os radares de velocidade. E tão confiantes nesta fonte de recursos que chegam a incluir no orçamento anual a previsão de faturamento gerado por estes equipamentos. É um contrassenso: a rigor, a prefeitura torce para que os motoristas cometam maior volume de infrações...

O novo prefeito de Marília (SP), Vinicius Camarinha (PSDB), protagonizou em janeiro um espetáculo cênico que viralizou nas redes sociais: munido de um alicate, cortou os cabos que alimentavam os 18 radares da cidade. Ele alegou estar eliminando a “indústria da multa” e que o dinheiro gasto com

os radares será aplicado em ações educativas.

“Os radares não educam, apenas penalizam o trabalhador. Tenho certeza que o povo de Marilia vai colaborar”.

Mas está comprovado que o controle de velocidade deve existir, ou as cidades se transformariam em autódromos. Há sempre que se distinguir entre os radares instalados como “pegadinhas” para flagrar motoristas desprevenidos e os localizados em locais determinados por estudos técnicos bem fundamentados.

Eliminar radares não passa de medida populista, pois faz a alegria dos motoristas: todos se revoltam ao receber a notificação, seguida de multa e pontos no prontuário. E aplaudem qualquer medida para abrandar a repressão e reduzir a possibilidade de serem punidos.

É quase inacreditável, mas apareceu recentemente no YouTube um vídeo que exibia uma estrada de uma única pista e um carro ultrapassando num trecho de faixa contínua. No acostamento, um policial anotando a placa do infrator. O youtuber revoltado com a cena e criticando esta ação de “pura repressão e que não leva a nada”...

Questão de ponto de vista: seria essa também a reação dos familiares dos mais de 40 mil mortos anualmente no Brasil em acidentes rodoviários?

Na Alemanha, a 250 km/h

Um dos argumentos contra o limite de velocidade é citar a Alemanha como exemplo: dirigir lá traz a emoção de se estar a 200 km/h e ainda ser ultrapassado, pois os fabricantes chegaram a um consenso de limitar a máxima em 250 km/h.

Exceto os esportivos que podem rodar a qualquer velocidade. É o único país europeu a não estabelecer limites na maioria dos trechos das “autobahnen”. Uma decisão que nunca foi unanimidade e sempre se discutiu o assunto no Parlamento.

Recentemente foram colocadas placas de velocidade em alguns setores das autoestradas e as estatísticas registraram neles uma redução de acidentes, principalmente os que resultam em feridos graves ou mortes. Mas as tentativas de impor limites incomodam o sentimento de liberdade do motorista e uma das

mais poderosas indústrias do país, a automobilística.

Na década de 70, com a crise mundial do petróleo, limites foram estabelecidos nas vias urbanas das cidades alemãs com o propósito de reduzir o consumo de gasolina. As autoridades de trânsito de vários outros países europeus estabeleceram em 30 km/h (cerca de 20 milhas/hora) a velocidade máxima nas cidades.

País de Gales, o mais rígido

O País de Gales (que pertence ao Reino Unido) foi um dos pioneiros nesta decisão e estabeleceu em setembro de 2023 um limite mais rígido nas ruas e avenidas: 20 milhas por hora. E a mesma restrição também nos trechos de rodovias em zonas urbanas. Os outros limites: 96 km/h nas estradas de pista simples e 112 km/h nas rodovias de duas pistas. Nos outros países do Reino Unido, os mesmos limites nas rodovias, mas de 48 km/h (30 milhas/hora) no trânsito urbano.

O governo enfrentou pesadas críticas de seus cidadãos: com uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, um abaixo-assinado com 470 mil assinaturas foi enviado ao Parlamento protestando contra a

medida. Mas, apesar dos protestos, os resultados foram surpreendentes: as estatísticas revelaram que, com o novo limite de 32 km/h (20 milhas/hora), o numero de mortes foi reduzido em 35%, ferimentos graves em 14,2% e ferimentos leves em 31%.

O governo destacou que a alteração do limite resultou numa economia de perto de 100 milhões de

libras (R$ 750 milhões) em despesas hospitalares e outras. Além disso, também a redução do consumo de combustível, de emissões e maior segurança para pedestres e ciclistas.