Sobrinho de Cambraia, ex-vice-prefeito ganha cargo no gabinete de Jade Romero

Foto: MARIANA PARENTE/O POVO Marlon Cambraia foi vice-prefeito no segundo governo Juraci Magalhães e é filho do ex-prefeito Antônio Cambraia

O advogado Marlon Cambraia, aliado próximo do deputado Eunício Oliveira (MDB) foi nomeado nesta quinta-feira, 11, pelo governador Elmano de Freitas (PT) como assessor especial da vice-governadora Jade Romero (MDB).

Sobrinho do ex-prefeito de Fortaleza Antônio Cambraia (1993-1997), Marlon também foi vice-prefeito de Fortaleza entre 1997 e 2001, durante o segundo governo de Juraci Magalhães (MDB).

Graduado, mestre e doutor em Direito, Marlon Cambraia já ocupou uma série de cargos na estrutura pública do Município de Fortaleza, do Estado e da União. Entre 2013 e 2014, ele atuou como secretário municipal de Controladoria e Transparência da gestão Roberto Cláudio (PDT).

Depois, entre 2014 e 2016, ficou lotado no gabinete de Eunício Oliveira no Senado Federal. Em 2016, ele assumiu cargo de secretário de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).



Ele assume vaga que era ocupada por Paulo Italo Sales, que irá se dedicar à sua pré-candidatura para prefeito de Canindé.