André convida vereadoras do PL e do Cidadania para se filiarem ao PDT

Aliados de José Sarto (PDT) confirmaram nesta sexta-feira, 12, que o deputado federal André Figueiredo (PDT) convidou as vereadoras Ana Aracapé (PL) e Kátia Rodrigues (Cidadania) para se filiarem ao PDT de olho na disputa de 2024 por assentos da Câmara Municipal de Fortaleza. A questão chegou inclusive a ser anunciada em evento do partido realizado hoje na Capital.

As duas integram a base do governo e já eram cotadas há algum tempo para se filiarem ao PDT, conforme a coluna vem noticiando há algumas semanas. Além delas, aliados de Sarto dão como “quase certos” no partido os vereadores PP Cell (PSD) e Fábio Rubens (PSB).

Vale destacar que, apesar de ser filiada ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ana Aracapé nunca atuou no âmbito do bolsonarismo. Na realidade, ela já era filiada ao partido antes da chegada do ex-presidente, e sempre apoiou a gestão Sarto no parlamento.



O partido, no entanto, passou por processo de alinhamento maior com Jair Bolsonaro e não deverá apoiar Sarto na eleição deste ano. Para a disputa, a sigla deverá lançar o deputado federal André Fernandes (PL) como candidato a prefeito.