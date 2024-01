Camilo se emociona e chora ao agradecer Lula por instalação do ITA Ceará

Foto: Reprodução/TV Brasil Camilo Santana também divulgou detalhes sobre os novo cursos do ITA Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), se emocionou nesta sexta-feira, 19, ao anunciar detalhes do processo de instalação da nova sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. Em discurso em evento com o presidente Lula (PT), o ministro chegou a chorar ao falar da importância da obra para o Nordeste.

“Hoje é um dia histórico para o Ceará, é um dia histórico para a educação do Nordeste brasileiro, porque o senhor não sabe o que é essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará. Porque nenhum país, nenhum estado, vai crescer sem dar educação para o nosso povo”, disse Camilo.

Em discurso no evento, Camilo também anunciou que a nova sede do ITA em Fortaleza ofertará dois cursos, Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. “Cursos diferentes dos que são ofertados no ITA de São José dos Campos, até para não ter competição, para o jovem, quando for fazer a seleção, ele poder optar”, afirma.

Camilo destaca também que serão abertas vagas para 50 alunos em turmas dos dois cursos, com a primeira seleção para professores e o primeiro vestibular ocorrendo já em 2024. Neste sentido, ele destaca parceria com o Governo do Ceará e investimento imediato de R$ 50 milhões para a implementação da unidade.



Segundo a transmissão oficial do evento, a ideia é que a sede do ITA em São José dos Campos acolha as primeiras turmas dos dois novos cursos, entre 2025 e 2026. A transferência total das turmas para a unidade do Ceará ficaria oficialmente para o ano de 2027.