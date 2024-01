Corpo de Bombeiros "repudia" críticas de Élcio sobre incêndio no Cocó

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-01-2024: Rescaldo do incêndio no Parque do Cocó, Corpo de Bombeiros continua no local para controlar o fogo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará emitiu nota nesta sexta-feira, 19, repudiando “veementemente” críticas do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, sobre resposta do Governo do Estado ao incêndio registrado desde a última quinta-feira, 18, no Parque do Cocó.

“Mais uma vez a falta de compromisso do Governo do Estado com a natureza. Mais uma vez, zero compromisso, zero agilidade, zero resolutividade! Nota no Instagram não resolve o que perdemos! Que tristeza!”, disse o vice-prefeito em publicação no Instagram. Nota do Corpo de Bombeiros, no entanto, rebate a fala.

“Desde que o fogo foi identificado, em área de difícil acesso do parque, homens e mulheres do Corpo de Bombeiros atuam ininterruptamente para controlar o incêndio, inclusive durante toda madrugada. São centenas de servidores, entre bombeiros, brigadistas da Secretaria do Meio Ambiente e policiais militares do BPMA que se dedicam interromper esse desastre”, diz.

“A instituição lamenta que o vice-prefeito, um agente público que deveria zelar pelo bem dos fortalezenses, use as redes sociais para desrespeitar os servidores que têm atuado de forma tão intensa e que dedicam suas vidas para debelar o incêndio, para, com isso, proteger a principal área de preservação ambiental da capital”, conclui.