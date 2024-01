MP cobra Ceará Sporting Club por ações contra violência entre organizadas

Foto: Divulgação / Ceará SC Bandeira do Ceará Sporting Club na Cidade Vozão

O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cobrou nesta segunda-feira, 22, que o Ceará Sporting Club realize ações de combate à violência entre as torcidas organizadas do clube. Cobrança foi feita diretamente ao presidente da agremiação, João Paulo Silva.

Durante a reunião, o coordenador do Nudtor, promotor Edvando França, ressaltou medidas educativas aplicadas contra as torcidas organizadas Movimento Força Independente (MOFI) e Torcida Organizada do Ceará (TOC) após episódio de tumulto, agressões físicas com violência mútua e cânticos homofóbicos envolvendo as duas torcidas.

“Causa incompreensão social de como que duas torcidas do mesmo clube protagonizam entre si cenas de barbárie dentro das praças esportivas e de seu entorno”, destaca Edvando. O caso faz referência a episódio ocorrido no último dia 13 de janeiro, quando as torcidas entraram em confronto no cruzamento das avenidas 13 de Maio e Universidade, no bairro Benfica.

“As medidas de repressão precisam ser aplicadas com rigor, já que as referidas torcidas estão prejudicando o clube, seus torcedores e a sociedade em geral, que se sente insegura diante da violência”, frisou Edvando França, que cobra providências do clube para inibir a violência de suas torcidas.