TRE-CE envia lista tríplice para vaga na classe jurista; veja nomes

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-07-2023: Posse no TRE, Cerimônia de posse do advogado Francisco Érico Carvalho Silveira. sede do TRE-CE no Bairro Luciano Cavalcante. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) já enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lista tríplice com advogados candidatos a uma vaga de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) pela classe de jurista. Agora, o processo aguarda apenas aval do TSE, que encaminhará a lista para nomeação do presidente Lula (PT).

Em votação secreta realizada pelo plenário do TJCE em outubro passado, foram escolhidos para a lista tríplice os advogados André Garcia Xerez Silva, com 44 votos, Edgar Belchior Ximenes Neto, com 41 votos, e Arsênia Parente Breckenfeld, com 32 votos. Os advogados disputam a vaga que era ocupada até 20 de janeiro pela juíza Kamile Moreira Castro.

O TJCE também formulou lista tríplice semelhante na classe jurista, mas para cargo de membro suplente do TRE-CE. Para este grupo, foram escolhidos os advogados Joyceane Bezerra de Menezes, Francisco Livelton Lopes Marcelino e Wilker Macêdo Lima.

Em eleição interna entre membros da Corte, o TJCE também já indicou os juízes de Direito Luciano Nunes Maia Freire e Daniel Carvalho Carneiro para integrarem o TRE-CE como membros titulares. Após votação do TJCE, os nomes foram encaminhados pelo TRE-CE, que por fim remeteu os nomes ao TSE. Após o aval da Corte superior, a lista segue para o presidente Lula, que nomeará o nome escolhido. Todos atuarão nos processos relativos às eleições de 2024 no Ceará.