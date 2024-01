Justiça aceita queixa-crime após Ciro chamar Damares de "bandida nazifascista"

Foto: Fco Fontenele Ciro Gomes votou na manhã deste domingo, 30, na sede da Secretaria da Saúde do Ceará, em Fortaleza

O juiz Ricardo Emídio de Aquino Nogueira, da 3ª Vara Criminal de Fortaleza, aceitou nesta quarta-feira, 24, queixa-crime apresentada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra dos Direitos Humanos durante o governo Jair Bolsonaro, contra o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT).

Com a decisão, Ciro se torna réu e irá responder pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. A queixa-crime tem base em episódio ocorrido em maio de 2020, em entrevista do pedetista ao canal de Youtube Jornal do José, com 167 mil inscritos.

Na ocasião Ciro faz uma série de críticas contra a ex-ministra, a quem chega a chamar de “bandida nazifascista”. A ação foi apresentada no final de 2020, mas só chegou à Justiça do Ceará no início de fevereiro de 2021.

“Esta bandida dessa Damares, que eu sei bem o que eu estou dizendo, é uma bandida nazifascista. É uma bandida. Sabe essa nazistinha que eu não vou dizer o nome, essa nazistinha que financia esse acampamento dos 300? Essa menininha era assessora da Damares”, disse, em referência à ativista de extrema-direita Sarah Winter.

Ciro continua: “O cara que veio insuflar as milícias aqui, que deram um tiro no peito do meu irmão, era funcionário da Damares. Aquele outro que bateu numa enfermeira ali na frente do Palácio, também funcionário fantasma da Damares. Ou seja, a Damares é a bandida que está se prestando a esse serviço dos filhos bandidos e da quadrilha do Bolsonaro”.

A aceitação da denúncia representa o início do procedimento, com o juiz apenas reconhecendo indícios de "materialidade e autoria da conduta delituosa". Agora, Ciro terá prazo de dez dias para apresentar defesa no caso.