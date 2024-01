Sarto exonera diretor do IJF por "questão política" e surpreende vereadores

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-01-2024: Posse dos membros da Comissão de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Interpessoal e Autoprovocada do hospital IJF. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito José Sarto (PDT) exonerou nesta terça-feira, 30, o médico Daniel de Holanda do cargo de superintendente do Instituto Dr. José Frota (IJF). Bem avaliado pela própria gestão e por vereadores de base e de oposição, Holanda estava no cargo há um ano e foi exonerado em ato que causou surpresa entre membros da Câmara Municipal de Fortaleza.

“Já havia um tempo que ele estava esperando isso. Mas é claro que surpreendeu a todos nós”, diz o vereador Raimundo Filho (PDT). Aliado de Sarto e próximo de Holanda, o parlamentar destaca que a saída foi comunicada ao médico com justificativa de “acomodação política” durante reunião com o secretário Renato Lima (Governo).

“Não foi em qualquer demérito à atuação dele. Muito pelo contrário, todos os vereadores o aprovavam muito”, continua Raimundo. Apesar disso, o vereador destaca que o substituto de Holanda, o cirurgião dentista José Maria Sampaio Menezes Júnior, também é “um quadro técnico”. “Trocou um técnico pelo outro. Não dá para avaliar ainda, precisamos ver”.

A exoneração teve forte repercussão entre vereadores nesta quarta-feira, 31, com muitos questionando possível uso do IJF como “moeda de troca” política. Segundo a coluna apurou, Daniel de Holanda já vinha se queixando ao prefeito de tentativas de “interferência política” no comando da unidade, inclusive com dificuldades na formação de sua equipe.

Daniel de Holanda ocupou de 2019 a 2022 o comando do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), de responsabilidade do Governo do Estado. Após assumir o IJF, ele teria tentado levar à unidade profissionais com quem trabalhou no Estado, o que teria provocado reações da gestão municipal. “Algumas pessoas ficaram preocupadas que isso fosse aumentar a influência do Estado sobre a saúde da Prefeitura”, diz um vereador que atua na área.

A exoneração “pegou de surpresa” inclusive integrantes do IJF. Para se ter noção, ontem mesmo, nesta terça-feira, 30, horas antes de ser comunicado da exoneração, Holanda comandou de solenidade de posse da nova Comissão de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Interpessoal e Autoprovocada do Instituto Dr. José Frota.

“Uma das poucas decisões acertadas de Sarto na gestão da Saúde em Fortaleza, a escolha do Dr. Daniel Holanda como Superintendente do IJF, depois de passagens bem sucedidas pelo HGF e pelo Hospital da Mulher, acaba de ser desfeita. E o pior: por mero interesse político”, questionou o deputado Guilherme Sampaio (PT) nas redes sociais.

O vereador Márcio Martins (SD) afirma “lamentar profundamente” a exoneração de Holanda e disse que irá organizar, junto com outros vereadores, um apelo a José Sarto para que o prefeito reconsidere a decisão. “O dr. Daniel Holanda deixou um grande legado por todos os órgãos que passou, e acredito que também deixaria no IJF se pudesse concluir a gestão”.

A coluna procurou a Prefeitura de Fortaleza sobre a exoneração, mas não obteve resposta até o presente momento. Líder do governo Sarto na Câmara Municipal, o vereador Iraguassú Teixeira (PDT) disse que ainda iria se informar sobre a exoneração.