Gardel: Confusão na Câmara será analisada por Mesa e Colégio de Líderes

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,01.02.2024: Gardel Rolim, presidente da Câmara, durante Retorno da Câmara de vereadores.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT), disse nesta quinta-feira, 1º, que o episódio de confusão e agressões ocorrido no retorno dos trabalhos da Casa será levado para análise da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes do Legislativo.

“Obviamente que esse assunto será pauta de uma reunião da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes, que deve ocorrer na próxima semana. Não tem data marcada ainda, não tem pauta pré-estabelecida, mas, como de costume, a gente faz essas reuniões no início dos trabalhos, e vamos fazer na semana que vem e imagino que este ponto seja discutido”,diz.

Na manhã desta quinta-feira, sessão de abertura do ano legislativo terminou em confronto no plenário da Casa, com a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) chegando a empurrar a colega Cláudia Gomes (PSDB) e a agredir o suplente Junho (União Brasil). A pedetista nega o termo "agressão" e alega ter sido agredida pelos colegas e ter apenas “reagido”.

Em entrevista à coluna logo após o incidente, Gardel destacou que “ainda é cedo” para avaliar se o caso provocará a abertura de um processo disciplinar contra Ana Paula, mas disse que o assunto será levado a colegiados superiores da Casa. “É cedo para antecipar isso (abertura de processo disciplinar), ainda estou atônito com toda a situação”, diz.

“Precisa a gente se acalmar e entender exatamente o que houve, quem foi agredido, quem foi agressor, para aí sim a gente pensar se toma uma providência ou não”, afirma o vereador, que evitou confirmar atuação do Conselho de Ética da Câmara no caso.

“O que posso dizer é que foi um episódio lamentável para a Câmara Municipal, constrangedor para todos, constrangedor para mim, que presido a Câmara e sempre tratei todos os colegas vereadores com muito respeito, sempre tratei os sindicatos de servidores municipais com muito respeito. Então fico muito desgostoso com esse episódio”.

O Colégio de Líderes é formado por líderes de todos os partidos com representação na Câmara, além das lideranças do governo e da oposição. Já a Mesa Diretora é a “cúpula” de comando do Legislativo, que é chefiada pelo presidente da Casa. Neste encontro, costumam ser apresentadas resoluções importantes para o funcionamento do Legislativo.