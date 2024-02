Elmano recebe alta hospitalar e irá continuar tratamento em casa

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25.01.2024: Governador Elmano de Freitas e autoridades participam da Promoção de 1500 Bombeiros e policiais militares. Centro de Eventos

Após cerca de duas semanas afastado de agendas oficiais, o governador Elmano de Freitas (PT) recebeu nesta segunda-feira, 5, alta hospitalar para continuar o tratamento contra uma pneumonia de casa. Com isso, o petista já voltou a realizar despachos internos e reuniões virtuais.

“Em breve estarei 100%, já retornando a atividade normal e nossos eventos públicos, que me dão tanta alegria e ainda mais disposição para enfrentar os desafios. Agradeço imensamente todas as manifestações de apoio e carinho que recebi esses dias. Seguimos firmes e fortes pelo bem do nosso Ceará”, diz, em nota.