José Guimarães: Conluio bolsonarista por golpe "está mais do que claro"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23.01.2024: Elmano de Freitas, governador do Ceará, participa da solenidade, ao lado do diretor-presidente da Transnordestina Logística SA (TLSA), Tufi Daher e de José Guimarães, lider do governo Lula, durante Cerimônia de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará.

Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) defendeu nesta quinta-feira, 8, o prosseguimento de investigações sobre possíveis investidas golpistas que teriam sido patrocinadas pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

“Existiu sim uma articulação, está provado nos vários documentos, nos depoimentos, que houve uma articulação, uma ação, um conluio do governo (Bolsonaro) com setores das Forças Armadas e da política, para dar um golpe. Tudo está mais do que claro”, afirma.

“Atentar contra a democracia é crime, é o que está na nossa Constituição. Portanto, o que nós esperamos é que as ações que estão sendo revelados corram no devido processo legal, não cometam nenhum exagero, mas que aqueles que eventualmente cometeram crimes, como no 8 de janeiro, que eles paguem por isso”, diz ainda.

“Porque eles atentaram contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito”, conclui o parlamentar.