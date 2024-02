Paulo Diógenes atuou por primeiro casamento LGBT coletivo de Fortaleza

Foto: Thais Mesquita FORTALEZA, CE, BRASIL, 02.07.2022: Casamento coletivo LGBT no Teatro São José reuniu 22 casais. (Foto: Thais Mesquita/OPOVO)

Falecido nesta quarta-feira, 14, o humorista Paulo Diógenes – conhecido pela personagem Raimundinha – também teve atuação destacada na luta por Direitos Humanos em Fortaleza. Vereador entre 2013 e 2016, foi de autoria dele o requerimento prevendo a realização do primeiro casamento LGBT coletivo da Capital cearense, em junho de 2014.

"A realização do casamento comunitário tem por objetivo divulgar para todos os cidadãos fortalezenses a decisão do Supremo Tribunal Federal que igualou as uniões homoafetivas às heterossexuais. É preciso esclarecer que o casamento é um direito de todos, até então negado a gays e lésbicas", diz o documento, aprovado no plenário da Câmara Municipal.

Inicialmente, a proposta chegou a ser questionada nos bastidores do Legislativo, em resistência que foi reduzida após empenho pessoal do então vereador pela proposta. Aprovado, o requerimento foi encaminhado à Coordenadoria da Diversidade Sexual de Fortaleza da gestão Roberto Cláudio (PDT), que realizou a cerimônia.

Depois deste “pontapé inicial” articulado pelo ex-parlamentar, a prática de casamentos LGBT coletivos acabou virando tradição em Fortaleza, com diversas iniciativas neste sentido sendo organizadas pela Prefeitura de Fortaleza. Na primeira ocasião, evento foi realizado no Parque da Liberdade e oficializou o matrimônio de 30 casais.

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim (PDT) determinou nesta quarta-feira, 14, luto oficial de três dias na Casa após a confirmação da morte do ex-vereador. “Paulo Diógenes dedicou o seu trabalho de forma exemplar na Casa por um mandato, sempre contribuindo para o desenvolvimento da nossa Capital”, diz Rolim.