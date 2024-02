Ex-prefeito Naumi Amorim assumirá vaga de Célio na Câmara dos Deputados

Foto: Divulgação/Assessoria PSD-CE Naumi Amorim foi prefeito de Caucaia entre 2016 e 2020

O ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), deverá assumir vaga do deputado Célio Studart (PSD) na Câmara dos Deputados. Atualmente no exercício do mandato, Studart deve voltar a ser secretário da Proteção Animal no próximo dia 12 de março. A articulação foi confirmada tanto pelo deputado quanto pelo próprio Naumi.

Primeira suplente de Célio, a vereadora de Iguatu Eliane Braz (PSD) não deverá assumir o posto, uma vez que já foi indicada pelo governador Elmano de Freitas (PT) para ocupar uma das três secretarias-executivas da pasta de Célio. Por conta do acordo, o espaço será aberto para a posse de Naumi, segundo suplente do PSD em 2022.

Pré-candidato para tentar voltar à Prefeitura de Caucaia, Naumi será empossado no momento em que a base de Elmano de Freitas (PT) estuda lançar o secretário petista Waldemir Catanho (Articulação Política) como candidato no município. Procurado pela coluna, no entanto, Amorim nega qualquer relação entre sua posse e a disputa em Caucaia.

“Não tem nada a ver. Eu sigo pré-candidato a prefeito de Caucaia, isso está definido. Falta só decidir a vice, e nós estamos conversando com várias lideranças do município”, afirma o ex-prefeito, que já está em Brasília em preparativos para a posse.

Afastado da Proteção Animal desde novembro do ano passado, Célio Studart deverá retornar à pasta até 12 de abril, prazo esperado para a divulgação de dois grandes editais para a área. Os certames envolvem o financiamento de atendimentos veterinários no Interior do Estado, assim como de instituições que atuem com acolhimento de animais.