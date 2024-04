Ex-pedetistas: Júlio Brizzi confirma filiação ao PT e Ana Paula ao PSB

Foto: Érika Fonseca/Divulgação/Câmara Municipal Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula estão de saída do PDT

Até esta semana membros do PDT, vereadores Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula confirmaram na noite desta sexta-feira, 5, suas futuras siglas para a disputa eleitoral deste ano. No caso de Brizzi, a migração foi confirmada "de última hora" e ocorrerá ao PT, seguindo convite do ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do deputado Evandro Leitão (PT).

“Conversei muito, recebi convites da Rede, do PCdoB, do Republicanos, do PSB, PSD e PT. E o PT já aprovou na sua Executiva, com unanimidade, minha adesão. Fui o único vereador que foi aprovado, muito quiseram ir para lá, mais de uma dezena, e eles não aprovaram. Então foi um gesto muito forte”, destaca Brizzi à coluna.

Ele reforça, no entanto, que a decisão não representa nenhum tipo de distanciamento dele com o senador Cid Gomes (PSB), que tentava o levar ao PSB. “Sou doido pelo Cid, acho um líder, um cara genial, mas a chapa lá não favorece. Os partidos fazem parte do mesmo grupo, não rompi com o Cid nem nada. O respeito, a admiração, continuam. Mas a conjuntura, a situação das forças, dividiu nessa questão das chapas”, destaca.

Afirmando que ainda é “recém-chegado” ao PT, Brizzi afirma que não deverá participar do processo de escolha interna da candidatura petista à Prefeitura de Fortaleza, mas não esconde torcer por Evandro Leitão. “Acabei de chegar na casa dos outros, então melhor não me meter nesse assunto. Mas estou torcendo para o Evandro, é claro”, afirma.

Brizzi também diz “lamentar” a forma que ocorreu sua saída do PDT, partido onde militou desde o início de sua vida política. “Me identifico com as bandeiras do PT, é o partido com quem tenho mais proximidade. Mas no PDT, fui expulso. O partido não me dando legenda, se aproximando de bolsonaristas na Câmara, como já denunciei várias vezes. Quem mudou foi o PDT, não fui eu. Mas vamos para frente”, afirma.



Desde março, o repórter Yuri Gomes, da coluna Vertical, já informava que petistas davam como certa a filiação de Brizzi ao partido. O processo, no entanto, acabou se estendendo por conta do apelo de Cid Gomes pela construção de uma chapa forte do PSB para a disputa do Legislativo em Fortaleza.