Petistas dão como certa a filiação de Júlio Brizzi ao partido

Foto: FERNANDA BARROS Vereador Julio Brizzi

A filiação de Júlio Brizzi (PDT) ao Partido dos Trabalhadores (PT) é dada como certa dentro da legenda. A coluna apurou que poucos detalhes estão sendo resolvidos para que o anúncio oficial seja feito.

O nome do vereador foi aprovado pela Executiva municipal do PT na reunião da última quarta-feira, 6. Com a iminente chegada de Brizzi, o PT passará a ter três vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Juntando-se a Dr. Vicente e Professora Adriana Almeida.

O parlamentar ainda prega cautela em relação à oficialização, não pretende atropelar processos antes da filiação ser efetivada.

Brizzi, que é militante histórico do PDT, é um dos dissidentes do partido na CMFor, somando-se à vereadora Enfermeira Ana Paula, que deve migrar para o PSB. Até 5 de abril, está aberta a janela partidária, que permite a vereadores trocarem de partido sem risco de perderem o mandato. Quase metade da Câmara de Fortaleza deverá mudar de legenda.

O rompimento entre o vereador e o prefeito Sarto se consumou em 2022, com a votação do projeto que instituiu a “taxa do lixo” em Fortaleza, na época Júlio, que era líder do governo na Casa, fez duras críticas ao projeto.

A insatisfação do parlamentar com a taxa custou cargos de aliados seus na gestão Sarto, o que acelerou o processo de afastamento entre Brizzi e o prefeito.

No início de fevereiro o vereador já havia sinalizado que se manteria em legendas de esquerda, citando o próprio PT, o PSB e o PCdoB.

Com a concretização da filiação, o quadro petista ganha um importante reforço em sua chapa de vereadores para a eleição de 2024. Júlio Brizzi foi o terceiro parlamentar mais votado no último pleito, com 16.424 votos.

Por Yuri Gomes, especial para O POVO