Agenda de Bolsonaro inclui ato em Fortaleza e pizza em Caucaia

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-09-2023: Visita de Jair Bolsonaro a Fortaleza no QG do André Fernandes junto com Carmelo Neto se reunem com apoiadores. (Foto: Samuel Setubal)

Com viagem confirmada ao Ceará para esta quinta-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá participar não apenas de ato de lançamento da pré-candidatura do deputado André Fernandes (PL) à Prefeitura da Capital, como também participar de atos para fortalecer outros nomes do partido na disputa eleitoral deste ano.

Segundo o presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto (PL), a ideia é que o ex-presidente tenha passagem rápida pelo Estado, chegando na quinta-feira à tarde e participando do ato pró-Fernandes no ginásio Paulo Sarasate.

Depois, Bolsonaro deverá ir até Caucaia, onde deve jantar e “dar visibilidade” à pré-candidatura de Coronel Aginaldo (PL), marido da deputada Karla Zambelli (PL) e nome do partido no município. “Deve jantar na Caucaia, em uma pizzaria, fazendo um movimento para fortalecer nosso candidato Aginaldo”, disse Carmelo.

“Preparativos estão a todo vapor, vai ser um grande evento, no ginásio Paulo Sarasate, e depois ele segue para Caucaia. Vamos dar visibilidade a todos os nosso candidatos, especialmente ao André em Fortaleza, mas também à Dra. Silvana em Maracanaú e ao Coronel Aginaldo na Caucaia”, afirma.

Agenda deve ser acompanhada por grande comitiva de bolsonaristas de outros estados, incluindo os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Amália Barros (PL-MT), e os senadores Magno Malta (PL-ES), Marcos Rogério (PL-RO). (com informações do repórter Yuri Gomes)