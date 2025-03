Impacto em alta no Ceará e no Brasil

Nesta semana, o Ceará avança mais alguns degraus na formatação do ecossistema de impacto estadual, com a posse do Comitê Estadual de Negócios de Impacto do Ceará (Ceni), no dia 26 de março, às 14 horas, no Palácio da Abolição. A entidade está atrelada ao Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto) lançado no ano passado, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), para promover este modelo de economia e enfrentar desafios socioambientais. Toda articulação de políticas públicas estaduais para fomentar a economia de impacto está sendo tratada pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Na ocasião, Lucas Ramalho, diretor de Novas Economias da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria (SEV/MDIC) estará presente. Ramalho divulgou no último dia 19, em São Paulo, no Impacta Mais, o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto (Cadimpacto), plataforma que mapeia e dá visibilidade a empresas que combinam resultado financeiro com impacto social e ambiental positivo. O Ceará também criou, por meio da criação coletiva da Coalizão Pelo Impacto Fortaleza, uma plataforma, o Impacta Ceará, com a mesma finalidade, que será lançada ainda no primeiro semestre de 2025.

Ecossistema unido

No Fórum Econômico de Impacto, em São Paulo, o painel "As partes e o todo - Como avançar juntos o ecossistema de impacto" contou com as participações de Adreas Ufer, sócio fundador do Sense Lab; Jana Borghi, empreendedora social da Casa Sete, no Pará, e Andreia Cardoso, diretora-executiva da Somos Um. A mediação foi da diretora de programas do ICE, Fernanda Bombardi, que destacou que é preciso que os atores do ecossistema de impacto tenham causas e propósitos em conjunto e trabalhem de forma colaborativa para vencer os desafios. Na discussão, ficou clara a necessidade de eliminar a visão de concorrência e aumentar o olhar das parcerias e ligações para que a agenda avance no Brasil.

Novas economias

Entre os palestrantes do painel "Imaginando Novas Economias" estavam Adriana Barbosa, criadora e diretora da Feira Preta; e Ticiana Rolim, fundadora da Somos Um. Nele, o destaque também foi para a colaboração com o propósito no centro e não mais as logomarcas das empresas, para gerar um impacto onde se faz necessário. Ticiana trouxe, ainda, a importância das mudanças de dentro para fora, por parte dos indivíduos, para que se mude além de hábitos e de consumo, e se tenha, realmente, uma mudança estrutural na forma de viver. É preciso vivenciar novos modelos econômicos que sejam mais justos, inclusivos e sustentáveis, incorporando valores de impacto social e ambiental.

Anfitrião

O Ceará foi o estado escolhido para sediar o 3º Encontro Anual da Coalizão Pelo Impacto 2025, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de março, em Fortaleza. As agendas incluem reuniões e encontros na sede da Somos Um, no Observatório da Indústria da Fiec, no Iris Lab do Governo do Ceará e, ainda, no bairro Bom Jardim, no Movimento de Saúde Mental e no Giardino Buffet.

Além de coordenadores e conselheiros da Coalizão Pelo Impacto das cidades de Fortaleza (CE), Belém (PA), Campinas (SP), Paranaguá (PR) e Porto Alegre (RS) e de Brasília (DF), estarão presentes filantropos com atuação em todo o País e que fazem parte das organizações que formam o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE).