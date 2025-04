Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil O Brasil já é protagonista global em áreas como biodiversidade

O estudo “O Brasil que o Brasil quer ser”, encomendado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), reflete as vozes de 90 lideranças e mais de 3.000 brasileiros de todo o território nacional, apresentando um retrato atual e futuro do Brasil

Com a COP 30 batendo em nossas portas, o Governo Federal, via Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, divulgou o resultado do projeto “O Brasil que o Brasil quer ser”. Ele aponta que já temos tudo para ocuparmos um lugar de potência socioambiental e agente de diálogo global.

O País já é protagonista global em áreas como biodiversidade, matriz energética limpa, agricultura de baixo carbono e biocombustíveis, entre outras.

A pesquisa mostra, ainda, uma mudança de observação dos brasileiros: “A esperança de, um dia, o Brasil ser melhor” para “O Brasil como a esperança”, despertando, assim, para a potência de suas características e capacidades e assumindo seu lugar de protagonista no mundo.

O que pode impulsionar a tendência ao protagonismo é o rompimento do "Complexo de Vira-Lata". Os brasileiros enxergam o País como trabalhador e desejam que justiça, eficiência e competência sejam características associadas ao Brasil.

Entre as principais características positivas hoje, segundo os respondentes da população civil, estão trabalhadora (44%); acolhedora (40%); e adaptável (33%).

E para as lideranças e conselheiros ouvidos, somos um país muito realizador. Falta reconhecer e valorizar nossa competência. Para 70% existem instituições sérias no Brasil dedicadas ao cuidado ambiental e temos as competências necessárias para liderar e enfrentar os desafios da emergência climática.

Pacto Global



No dia 16 de abril, o Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) irá promover um encontro para apresentação do Pacto Global e do calendário 2025 do HUB ODS Ceará, além de contar da experiência no Estado. O evento é online e gratuito, mediante a inscrição via com o Observatório da Indústria. Desde julho de 2024, o Grupo de Comunicação O POVO é signatário do Pacto Global.



Coldplay na COP 30



A banda britânica Coldplay confirmou sua vinda ao Brasil esse ano para um show especial em Belém, no Pará, durante a programação da COP30. A apresentação será gratuita, mas os ingressos serão distribuídos por meio do aplicativo Global Citizen.

Ele é uma plataforma que recompensa pessoas por se engajarem em causas sociais, ambientais e humanitárias. Entre algumas ações estão assinar petições por justiça climática, equidade de gênero e combate à fome; compartilhar campanhas nas redes sociais; ler ou assistir conteúdos informativos sobre temas globais; enviar e-mails para líderes mundiais cobrando ações concretas.



Governança



A Mota Machado implantou um novo modelo de gestão que prioriza a diversidade e fortalece a presença de mulheres em posições estratégicas da gestão. O novo organograma traz Rafaela Machado, como vice-presidência; Mônia Heuser, diretoria de Operações; e na Diretoria de Marketing, Comercial, Incorporação e Sucesso do Cliente, Ivna Moraes.

Atualmente, mais de 65% dos cargos de liderança administrativa são ocupados por mulheres. “Acreditamos que a diversidade de perspectivas e experiências é fundamental para o sucesso organizacional, onde independente de gênero, temos muito a contribuir. Ao valorizar a liderança feminina, construímos um futuro consolidado e igualitário para a empresa e para a construção”, destaca Rafaela Machado, vice-presidente da Mota Machado.



Selo



O Grupo Cataratas anunciou uma parceria com a Eureciclo para ampliar suas práticas de sustentabilidade. A partir de agora, a empresa irá incluir o selo Eureciclo em suas peças de comunicação e embalagens e fazendo a destinação ambientalmente correta das embalagens geradas em seus parques.



A Natura fez parceria com a startup Bioverse e comunidades de sociobiodiversidade na Amazônia para produzir o maior inventário florestal já feito no Brasil utilizando drones com inteligência artificial. O estudo mapeou e coletou em seis meses dados de 60 mil hectares de floresta no Pará. O objetivo do estudo é ampliar as cadeias produtivas da Natura na Amazônia.



Bicicletas elétricas



A Descarbonize Soluções divulgou um estudo que mostra a que 49% dos brasileiros usariam bicicletas elétricas como alternativa aos seus veículos atuais. Os estimuladores para essa mudança são a economia financeira, citada por 15% dos entrevistados; e a redução do impacto ambiental, apostada por 14%.



Em relação ao uso das bicicletas tradicionais, sem uso de energia, o brasileiro utiliza, em média, três vezes por semana. O uso diário acontece apenas por 8% dos entrevistados, mas a presença desse meio de transporte é muito percebida pelo outro, pois 75% dos participantes do estudo indicaram que veem bicicletas circulando diariamente em suas cidades.



Mas os investimentos municipais em infraestrutura ainda é baixo. De acordo com 55% dos entrevistados, as cidades onde vivem possuem certa estrutura para os ciclistas, mas o cenário poderia e deveria melhorar. Já 19% afirmaram que suas cidades não dispõem de nenhuma estrutura. E apenas 25% consideraram que vivem em locais com uma ótima infraestrutura.



Regeneração



O projeto Plantar Vida, iniciativa da Ypê em parceria com o H2A Hub Agroambiental e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), avança para restaurar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) no interior de propriedades rurais da Bacia do Rio Camanducaia, em São Paulo e Minas Gerais.



O projeto já plantou 23 mil mudas de espécies nativas em 16 hectares, desde 2021, área que corresponde a 15 campos de futebol, contribuindo significativamente para a preservação ambiental e a segurança hídrica da região.



A Bacia do Rio Camanducaia abrange cerca de 1.000 km², integra 11 municípios – Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Toledo e Pedra Bela – e é responsável pelo abastecimento de, aproximadamente, 300 mil habitantes.