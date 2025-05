Be.Labs lança estudo sobre mulheres empreendedoras

Foto: Samuel Setubal PESQUISA mostra recorte sobre o empreendedorismo feminino

A pesquisa “Perfil das Mulheres Empreendedoras do Novo Eixo – Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”, realizada e lançada hoje pela aceleradora Be.Labs, traça o perfil dessas mulheres empreendedoras.

Essa mulher tem em média 42,4 anos, é negra (56,6%), mãe (75,9%), mais da metade (50,6%) é chefe de família, têm boa escolaridade (30,1% com pós-graduação) e, em geral, não tem o negócio como única fonte de renda (71,2%). No Nordeste, o perfil é multifacetado e os dados revelam que 52% são chefes de família, cerca de 60% são negras e aproximadamente 25% atuam com alimentação; artesanato (21,3%), moda e vestuário (14,4%), serviços (19,8%) e beleza e estética (13,2%).

Um exemplo é Claudenizia Rêgo, em Fortaleza, fundadora da Depillance. O desejo de transformar vidas por meio da beleza foi o que a moveu.

Começou com a depilação, mas logo percebeu que podia ir além: ensinar, formar outras mulheres, mostrar que elas podem ter independência financeira e viver da profissão com dignidade. “Empreender foi a ponte entre o sonho e a realização – minha e das minhas alunas. Me trouxe liberdade, autonomia e propósito. O negócio não é só fonte de renda, mas uma missão de vida”, afirma.

BELEZA SUSTENTÁVEL

O Boticário lança essa semana uma iniciativa inédita, a Boti Recicla Store, primeira loja em que a moeda é resíduo reciclável. A ação é temporária e acontece apenas na flagship da marca, em Pinheiros (SP), entre os dias 23 e 25. Os consumidores poderão levar embalagens vazias de qualquer marca de cosméticos para a loja, a troca é feita na hora, reforçando a importância de logística reversa e reciclagem.

RECICLAGEM

O Assaí, em 2024, arrecadou, apenas no Ceará, 36 toneladas de resíduos recicláveis entre pilhas, lâmpadas, embalagens, papelão, plástico, vidro, eletrônicos, papel, metal e óleo vegetal, por meio dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que possibilitam o descarte adequado dos materiais, além de conscientizar os clientes sobre práticas sustentáveis. Em alguns PEVs, o descarte ainda oferece recompensas, que beneficiam como recargas de celulares, saldo em bilhetes de transporte e aplicativos de delivery, descontos na conta de energia, cursos ou até mesmo itens da cesta básica.

Para reduzir o desperdício, desde 2023, o McDonald’s mantém um programa de valorização dos alimentos. A iniciativa destina a doação de produtos fora do padrão comercial, mas em perfeitas condições para o consumo, a ONGs parceiras. Mais de 65 toneladas de alimentos foram reaproveitadas e transformadas em mais de 300 mil pratos de comida. No Ceará, o projeto já doou cerca de 350 kg de alimentos para a região. O compromisso também abrange os resíduos orgânicos e, em 2024, 93 toneladas foram compostadas pela rede no Brasil. A matéria orgânica é transformada em adubo e fertilizante, utilizados na horta dos restaurantes, onde são cultivados diversos vegetais que são compartilhados com os funcionários.

Já a Enel Distribuição Ceará apresentou no DFB o desfile Coleção Energia com peças desenvolvidas a partir do reaproveitamento de uniformes descartados. Nos últimos três anos, mais de 2.200 fardamentos que seriam descartados ganharam um novo destino: a moda. O projeto segue o conceito de upcycling e promove a economia circular, enquanto impulsiona a geração de emprego e renda. Até agora, 80 pessoas de grupos sociais foram beneficiadas, por meio do programa Enel Compartilha Empreendedorismo, que estimula a capacitação e o desenvolvimento de pequenos negócios.

CERTIFICAÇÃO LIXO ZERO

Esse ano, o Beach Park foi recertificado no Lixo Zero, do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), com 97,1% de reciclabilidade pela gestão eficiente e a destinação correta dos resíduos gerados durante o processo de operação do Aqua Park.

Com isso, garantiu o Conceito A no índice de Boas Práticas, o mais elevado da certificação. Ele segue sendo o único parque do Brasil a possuir esse reconhecimento que conquistou desde 2022.

Já o Arvorar, em sua primeira auditoria na categoria Parque Temático, obteve excelente desempenho, com 93,3% de reciclabilidade e Conceito B no índice de Boas Práticas.

FILANTROPIA

A Fundação Edson Queiroz lançou a nova edição do Programa Super Bolsas Filantrópicas. Os candidatos vão concorrer a 850 bolsas de 50% e 100%, para cursos de graduação presencial e a distância (EAD) na Universidade de Fortaleza. O edital já está disponível e voltado para candidatos que se enquadrem na percepção socioeconômico estabelecido por lei e disposto no edital.

De 14 a 26 de maio, os interessados devem fazer suas inscrições no site da universidade (https://www.unifor.br/cebas). Nessa fase, o candidato preenche a ficha socioeconômica e envia os comprovantes de renda de todas as pessoas de seu grupo familiar, ele incluso.

RECICLAGEM 1

A Enel Brasil reciclou ou recuperou cerca de 98% das mais de 90 mil toneladas dos principais componentes do sistema elétrico gerados em suas distribuidoras no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará, somente em 2024. A Enel Distribuição Ceará registrou das 4,7 mil toneladas de resíduos geradas, 81% foram reciclados ou recuperados.

No primeiro trimestre deste ano, o volume já chega a mais de 10 mil toneladas. Entre os materiais reciclados estão alumínio, cobre, ferro, plástico, porcelana, papel, papelão, aço, madeira, resíduos de construção civil e até postes de concreto.

A reciclagem de resíduos faz parte da estratégia da companhia de ampliar a circularidade da equipagem de suas operações. Os medidores retirados da rede também seguem um processo de circularidade.

PRÊMIO ESG

A Pague Menos conquista o Prêmio ESG nas áreas Ambiental e Governança, nas categorias “Gestão de Resíduos e Reciclagem” e “Integração de ESG na cadeia de suprimentos”, com os seguintes cases: Gestão de Resíduos - Automação, Logística Reversa e Parcerias Sociais e Sustentabilidade na Cadeia de Valor, respectivamente.



“Essa é mais uma conquista que temos para celebrar. O reconhecimento consolida nossa posição como referência em sustentabilidade, agregando valor para a companhia, fornecedores, parceiros e toda a sociedade. Temos uma agenda robusta com foco em ESG, por meio de ações práticas, inovadoras e eficazes. Esse movimento faz parte do nosso DNA e acreditamos que a sustentabilidade é essencial para um futuro mais próspero e consciente”, destaca Rosi Purceti, vice-presidente de Gente, Sustentabilidade e Estratégia da Pague Menos.

RECICLAGEM 2

A Binatural, apenas em 2024, reaproveitou mais de 20 milhões de litros de óleo de cozinha usados, evitando a contaminação de 503 bilhões de litros de água. “O que seria descartado nos ralos e aterros agora colabora com a transição energética. É a reciclagem que gera impacto real e mensurável”, afirma André Lavor, CEO e cofundador da Binatural.

Além do óleo, outros resíduos foram reciclados, como a casca do baru, fruto típico do Cerrado, que agora é usada no aquecimento de caldeiras durante a produção de biodiesel, gerando renda para a agricultura familiar e valorizando a sociobiodiversidade brasileira. Com 2,4 bilhões de litros de biodiesel produzidos em 18 anos, a empresa evitou a emissão de 7,48 milhões de toneladas de CO₂ na atmosfera.

B3

A Porto está pelo segundo ano consecutivo na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), iniciativa idealizada pela B3 e pioneira em toda a América Latina. A 20ª carteira reúne 82 empresas de 40 setores da economia.

O indicador avalia o desempenho médio das cotações dos ativos de empresas reconhecidas por seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial, com base em critérios rigorosos definidos por uma metodologia específica.

A avaliação considera as práticas da companhia em ESG. “Resultados como esse mostram que estamos na direção certa e nos inspiram a estabelecer compromissos ainda mais robustos e eficazes em todo o nosso ecossistema”, enfatiza Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.