COP30 é tema do 2º Fórum ESG O POVO

Foto: FERNANDA BARROS DUMMAR Neto, presidente-executivo do O POVO, abriu o primeiro Fórum ESG

O Grupo de Comunicação O POVO realiza o 2º Fórum ESG O POVO, no dia 25 de junho, a partir das 13h, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A COP30 - 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece este ano no Brasil, no Pará, será o tema principal. A ideia é ampliar as discussões sobre mudanças climáticas e como as ações irão mitigar os problemas socioambientais. Segundo a diretora de jornalismo do O POVO, Ana Naddaf, esta nova edição reforça o propósito do Grupo em apoiar e incentivar o conhecimento, a implantação e o desenvolvimento de práticas e políticas públicas e de governança empresariais. "O tema central do fórum deste ano, COP30, é um convite a pensar de forma inovadora nossa responsabilidade ambiental e nosso compromisso com a agenda climática. Do presenciar histórias e cases de pequenas e grandes empresas a conversas que incentivam políticas públicas a gerar impacto positivo na sociedade, nos negócios e no meio ambiente", reforça Naddaf. As inscrições serão abertas, gratuitamente, pelo Sympla essa semana.

Energia solar em pauta

Uma iniciativa pioneira de geração de energia elétrica sustentável amplia a autonomia energética e produtividade de 470 famílias agroextrativistas na Ilha das Cinzas, no Pará. Antes, a agroindústria dependência de geradores a diesel. A iniciativa partiu da parceria entre a Natura, a WEG e a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas (Ataic).

Além de mais sustentável, a operação permite que a Associação passe a vender óleos e manteigas ao invés de sementes e amêndoas, agregando valor à comunidade e ampliando a renda em cerca de 60%. Esta é a primeira vez que um sistema desse tipo será utilizado em uma agroindústria em área de várzea na região amazônica, periodicamente alagada pelos rios.

Angela Pinhati, diretora de sustentabilidade da Natura, informa que a iniciativa é, também, uma demonstração prática do potencial da bioeconomia como estratégia para enfrentar as mudanças climáticas, alinhando-se às discussões previstas para a COP30.

Expansão educacional

A FBUNI lançou o MBA em ESG Estratégico para Líderes de Alta Performance e Negócios Sustentáveis, com início em 29 de agosto. O principal diferencial é o conteúdo personalizado para o público-alvo, com disciplinas e assuntos voltados para líderes que querem transformação com base em ESG.A pós é coordenada por Camila Bernardini e Camila Gomes.

Certificação

A Termaco Operações Portuárias receberá o Selo ESG-Fiec, amanhã, 3. Além dela também serão certificadas a Santelisa Indústria de Embalagens e a Central das Correias e Correntes. "A certificação é um reconhecimento importante para a Termaco, que tem no ESG uma diretriz estratégica em suas operações. Sustentabilidade, responsabilidade social e governança são pilares que norteiam nossas decisões e nos impulsionam a evoluir continuamente", destaca Jorge Albuquerque, diretor de Novos Negócios da Termaco.

Sustentabilidade em alta

De acordo com a recente carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, a TIM é a empresa mais sustentável do Brasil. O ano passado, a gestão de suas emissões foi um dos destaques do Relatório ESG 2024. Mais de 60% da energia utilizada pela operadora já era oriunda de usinas de fontes renováveis, com predominância de plantas solares.

A empresa também aumentou em 148% - acima da meta de 110% - a ecoeficiência no tráfego de dados. O documento possui cerca de 300 indicadores e detalha resultados em relação a gestão climática, energia renovável, gestão de resíduos, inclusão digital e diversidade. O plano estratégico em ESG também foi atualizado com metas no curto, médio e longo prazo.

No eixo social, ressaltou a diversidade e inclusão, com mulheres representaram 52% do quadro de colaboradores (as), com 37,4% ocupando cargos de liderança. A presença de pessoas negras nessas posições também avançou, alcançando 22,1%.

Responsabilidade social

A Fortes Tecnologia lançou o programa Viva Bem para promover saúde, qualidade de vida e bem-estar entre seus colaboradores. O programa tem duração de três meses e foca em práticas de autocuidado, fortalecimento de vínculos e estímulo ao crescimento pessoal.

O programa promove, entre as ações, integração da saúde física e mental, com orientações sobre gestão do estresse, nutrição, e atividades físicas. Além disso, investe no fortalecimento dos laços interpessoais com dinâmicas coletivas e desafios em equipe, reforçando valores como cooperação e empatia.

Algodão agroecológico

A Riachuelo lançou sua primeira coleção de camisetas feitas com algodão 100% agroecológico e tingimento de base natural, com cores atemporais, que combinam com todas as estações, se tornando um item versátil para um guarda-roupa mais consciente.

O algodão agroecológico é produzido através do apoio do Instituto Riachuelo ao programa Agro-Sertão, que este ano alcançou mais de 160 agricultores em 15 municípios do interior do estado do Rio Grande do Norte. Sua malha é produzida em cadeia 100% nordestina.

Após beneficiado, o algodão é vendido diretamente pelos agricultores para fiação parceira em João Pessoa (PB) e o fio vira malha na fábrica da Riachuelo na região metropolitana de Natal (RN).