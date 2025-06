Impacto pujante no Ceará

Esta semana será lançado um estudo inédito no Ceará sobre negócios de impacto. O relatório mapeou negócios de impactos e dinamizadores em todo o Estado. O resultado estará disponível no portal Impacta Ceará, plataforma que servirá como vitrine para fazer a conexão entre grandes empresas e pequenos negócios de impacto. O espaço servirá também como agenda para divulgar editais, eventos e notícias sobre a temática, bem como cursos e possibilidades de negócios. Além disso, a Coalizão Pelo Impacto Fortaleza, em parceria com a Elos Comunicação de Impacto, está oferendo uma trilha de capacitação para embaixadores de impacto. A formação será durante o mês de julho, resultando na formação de 20 líderes.

Fórum ESG O POVO

As inscrições para o 2º Fórum ESG O POVO, no dia 25 de junho, a partir das 13h, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), já estão abertas e são gratuitas. O tema central dessa edição é COP 30 - 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece este ano no Brasil, no Pará. A proposta é criar um espaço de discussão e reflexão sobre os desafios e oportunidades que a COP30 apresenta, com painéis e cases que reunirão especialistas e lideranças de diversos setores, bem como explorar os impactos sociais, econômicos e ambientais das mudanças climáticas e a importância da agenda ESG nesse contexto. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/foum-esg-o-povo/2981415

Redução de CO2

A Sunplena Energia tem estratégia focada em ESG. Cada usina no Ceará evita a emissão de centenas de toneladas de CO2 por ano. Até o momento, o registro é de 6 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Na parte ambiental, toda produção de energia é 100% limpa e com redução de emissões. No social, mobilizam a doação de sistemas de energia solar com parte do lucro anual para instituições filantrópicas e organizações da sociedade civil, além do apoio a diversas iniciativas educacionais. Na governança, destacam o compliance e a transparência com os stakeholders.

Responsabilidade ambiental

Estreia hoje, 9 de junho, o filme "Tac Tacs em uma aventura ambiental" no Youtube, www.youtube.com/tactacstube, produção que combina humor e lições importantes sobre o cuidado com o meio ambiente. Além da exibição online, o longa será apresentado em sessões especiais no Teatro do RioMar Papicu para 5.400 crianças da rede pública municipal. As sessões acontecerão nos dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de junho. O filme é estrelado por Bráulio Bessa, Haroldo Guimarães e Solange Teixeira. A produção aposta em linguagem simples, lúdica, colorida e musical para traduzir temas ambientais. Para Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise, o patrocínio ao filme integra um compromisso contínuo da empresa com a educação ambiental.

Gestão energética

O Relatório de Resultados 2024 da Cerbras revelou um bom desempenho na Gestão Energética, com destaque para energia solar. Painéis fotovoltaicos foram instalados no parque fabril para alimentar as operações, reduzindo a dependência de fontes não renováveis e contribuindo para a diminuição da pegada de carbono da empresa. O excedente de energia solar, que representa cerca de 80% da produção da filial, é injetado na rede, gerando saldo de 118 MW. A iniciativa não só beneficia a indústria com economia e sustentabilidade, mas também impacta a comunidade e o meio ambiente ao fornecer energia limpa.

Alimentação

A Arcos Dourados, operadora da marca McDonald's no Brasil, possui uma Política de Abastecimento de Carne Livre de Desmatamento desde 2018, com o compromisso de eliminar o desmatamento de toda a cadeia até 2030. Entre as ações estão a carne ser 100% monitorada via satélite. Em 2024, no Brasil, mais de 8 mil fazendas e 2,2 milhões de hectares, crescimento de 13% em relação a 2023, foram monitorados, registrando uma taxa de conformidade de 99,99%. E 100% dos fornecedores de carne bovina, suína e frango são auditados sobre suas práticas de bem-estar animal.