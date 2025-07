Julho sem plástico. Vamos nessa?

Foto: FERNANDA BARROS Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo

A campanha internacional Julho Sem Plástico, do original Plastic Free July, ganha cada vez mais força ao mobilizar milhões de pessoas em mais de 190 países para repensar o consumo de plástico de uso único.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo produz mais de 430 milhões de toneladas de plástico por ano e cerca de dois terços desse volume são descartados rapidamente, poluindo solos, rios e oceanos.

No Brasil, o desafio é enorme, pois o País é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, segundo o World Wide Fund for Nature (WWF). Apenas 1,3% de todo esse resíduo é reciclado de forma efetiva.

O movimento traz reflexão e convida governos, empresas e cidadãos a adotarem atitudes práticas como substituir copos e sacolas descartáveis, evitar embalagens plásticas e cobrar políticas públicas de gestão e economia circular.

As novas atitudes e comportamento revelam o poder da educação ambiental e da influência dos hábitos individuais na cadeia de consumo. Pequenas mudanças, como carregar sua garrafa reutilizável, optar por produtos a granel e recusar canudos plásticos, ajudam a construir uma consciência coletiva que pressiona o setor produtivo a repensar embalagens e cadeias logísticas.

Além disso, iniciativas de economia circular e negócios de impacto têm um papel central na virada sustentável que se exige. Reduzir o uso do plástico não é apenas um gesto simbólico, é uma urgência climática, sanitária e social.

Visão interna



O programa Cuca Legal da Fortes Tecnologia foi finalista na 3ª edição do Prêmio Ser Humano 2025, promovido pela Associação Brasileira de RH – Ceará. Desde 2016, a companhia desenvolve o projeto que já impactou diretamente mais de 400 colaboradores e seus familiares com ações estruturadas de psicoeducação e bem-estar emocional.

A iniciativa vai além da assistência pontual e integral à saúde mental e à cultura da organização e traz plantão psicológico, campanhas educativas e o uso do emocionômetro, ferramenta que permite o monitoramento das emoções.

Veículos sustentáveis

Em seu Relatório de Sustentabilidade de 2025, a Hyundai aponta que está comprometida com a mobilidade sustentável dos veículos e nos processos de redução do impacto ambiental. O objetivo final é a neutralidade de carbono até 2045.

José Muñoz, presidente e CEO da empresa, diz que a visão de progresso para a humanidade reflete a crença de que o avanço da mobilidade livre de emissões não é apenas um negócio consistente.

“Mas uma responsabilidade compartilhada para garantir um ar mais limpo e uma melhor qualidade de vida para as gerações futura”, finaliza. Na área de meio ambiente, destaque para o projeto Car-to-Car, que incorpora materiais reciclados de veículos em fim de vida na produção de carros novos.

Educação

O Instituto Camboa, iniciativa social do Grupo Carnaúba, abriu matrículas gratuitas para novas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em parceria com Sesi Ceará, voltadas para pessoas que não tenham concluído o Ensino Fundamental ou Médio. Inscrições pelo https://lnkd.in/dJtwX75r

Educação 2

Já o Santander Universidades realiza até 25 de agostos as inscrições gratuitas para a 2ª edição do programa Santander British Council. São 10 mil bolsas para um curso de inglês online focado em desenvolver habilidades no mundo corporativo.

Para se candidatar, basta ter entre 18 e 30 anos e conhecimento básico do idioma. Mais Informações pelo link https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/english-online-2025-british-council-2nd-call?utm_source=imprensa&utm_medium=Press-Release&utm_campaign=SOABR-BC-English-Online

Educação 3

A parceria entre o governo estadual e os municípios, através do Programa Aprendizagem na Idade Certa (Paic), do investimento em educação em tempo integral, da tecnologia em sala de aula e da valorização dos profissionais da educação, renderam ao Ceará a primeira colocação no Indicador Criança Alfabetizada (ICA) do Ministério da Educação, alcançando 85,3% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2024. O que supera a meta nacional de 60% e a meta estadual de 80%.

“Isso nos mostra que as condições socioeconômicas dos estados podem ter um efeito positivo na aprendizagem, como revela o ICA, mas também evidencia que é possível alcançar excelentes resultados mesmo em condições de maior vulnerabilidade”, observa afirma Maria Slemenson, superintendente do Instituto Natura Brasil, organização que atua em parceria com o Fundação Lemann, a Associação Bem Comum a Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração (Parc) na promoção da educação pública de qualidade.

Educação 4

No início de julho, aconteceu um encontro na Argentina, articulado pelo Instituto Natura, em colaboração com o Centro Lemann e com o apoio da UBS Optimus Foundation, para discutir ações articuladas para melhorar a alfabetização nos países da América Latina.

Governança

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Organização Social de Saúde (OSS), entidade sem fins econômicos, aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, de iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU).

O movimento estimula as empresas que atuam no país a assumirem, voluntariamente, compromisso público com a integridade empresarial. O ISGH realiza atividades de interesse público na gestão de unidades de saúde, em parceria com o Estado do Ceará e com a Prefeitura de Fortaleza

“Essa adesão vai muito além de um selo. Ela simboliza o compromisso do ISGH com a integridade, a transparência e a ética na gestão pública. Ao aderir ao Pacto Brasil da CGU, reforçamos nosso papel como instituição responsável, que atua com seriedade na construção de um ambiente organizacional íntegro e alinhado às melhores práticas de governança." destaca Auxiliadora Carvalho, superintendente de Compliance do Instituto.

Confirmações

Natália Arcuri, Alcione Albanese, Marcel Fukayama, Eduardo Lyra, Luciana Costa, Luis Meyer e Maren Costa estão confirmados para 2ª edição do Conexão ODS, que acontece em Natal, RN, de 7 a 9 de agosto, no Hotel Senac Barreira Roxa. O evento é promovido pela Somos Um e pelo Pacto Global – Rede Brasil e conta, nesta edição, com a correalização do Sebrae RN e do Centro Sebrae de Sustentabilidade.

Na agenda imersões em cinco comunidades para vivenciar seus projetos socioambientais; exposição e comercialização de dez negócios de impacto do Rio Grande do Norte; e maratona de inovação, assinada pelo Instituto Riachuelo, que incentivará jovens e que buscar soluções sobre economia circular têxtil e agricultura regenerativa da caatinga.