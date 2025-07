Sustentabilidade como base dos pequenos negócios

Foto: Carol Kossling EVENTO Transformar Juntos apresentou cases de impacto

A sustentabilidade foi o tema central do Transformar Juntos 2025, reforçando a urgência de um desenvolvimento alinhado à resiliência climática e impacto positivo. O evento, realizado pelo Sebrae Nacional, trouxe uma série de pautas e cases relevantes em sustentabilidade e impacto. Foram debatidos temas como economia circular, gestão de resíduos sólidos e a importância da bioeconomia para o desenvolvimento regional. E, ainda, moedas sociais e energia justa no painel com o cearense Joaquim Melo, criador do Banco Palmas, que destacou a importância de iniciativas locais para fortalecer comunidades e negócios sustentáveis.

:Wilma Almeida, gerente da unidade de articulação institucional e políticas públicas do Sebrae Ceará Crédito: Carol Kossling

O Ceará estava presente com um comitiva de mais de 80 pessoas. Wilma Almeida, gerente da unidade de articulação institucional e políticas públicas do Sebrae Ceará, afirmou que trabalhar a sustentabilidade junto aos municípios e pequenos negócios é fundamental. "O Estado hoje tem 161 municípios integrados ao programa Cidade Empreendedora, com foco em resiliência climática e sustentabilidade, apoiando territórios como a Ibiapaba e Amontada. Queremos unir biomas e negócios para um futuro próspero e sustentável", ressaltou.

Também foi apresentada a Estratégia Território Carbono Neutro, iniciativa do Sebrae MS, para avaliar a capacidade dos municípios em planejar e executar políticas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e neutralizar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Balanço ecológico

O Festival de Quadrilhas de Uruoca 2025, realizado em julho, registrou avanços importantes na gestão de resíduos, segundo relatório da empresa Servfort. Houve redução de 20% no lixo enviado para descarte, indo de 42 toneladas, em 2024, para 33,6 toneladas esse ano; assim como a coleta de recicláveis passou de 2 para 4,1 toneladas. Os resultados refletem ações educativas, melhorias na infraestrutura e ampliação do programa Recicla Uruoca, com quatro Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no circuito. A meta para 2026 é ultrapassar 5 toneladas de recicláveis.

Economia circular

A Ambipar lançou cadeiras feitas 100% de resíduos reciclados de polipropileno, originados de embalagens pós-consumo e pós-industrial, produzidas com energia renovável e operação carbono neutro em Juazeiro do Norte. A iniciativa integra logística reversa e economia circular, com meta de reciclar 60 mil toneladas de plástico por ano até 2030. A unidade transforma cerca de 600 toneladas/mês em 70 mil cadeiras e 7 mil caixas, com rastreabilidade total.

Plantio de ipês no Pecém

Em agosto, a Aeris Energy celebra 15 anos com ações sustentáveis, como o plantio de Ipês Amarelos no Pecém. A empresa já reflorestou 20,6 hectares com mais de 30 mil mudas da Caatinga. Entre 2021 e 2024, plantou, em média, de 30,9 mil mudas nativas da Caatinga, com cerca de 30 espécies, em uma área reflorestada de 20,6 hectares. O processo é medido pelo indicador "mudas por pá produzida". E, desde 2023, reutiliza 100% dos efluentes tratados na irrigação de áreas verdes, reforçando seu compromisso com a regeneração ambiental e a sustentabilidade.

Solidariedade

A 7ª Expoconstruir 2025, de 19 a 22 de agosto no Centro de Eventos do Ceará, une construção e solidariedade. A entrada é a doação de 1kg de alimento não perecível, com meta de arrecadar 2 toneladas para instituições de Fortaleza. A feira deve reunir 35 mil visitantes e mais de 100 marcas do setor.

Qualificação educacional

A Citrosuco, em parceria com a Alicerce Educação, oferece aulas durante a jornada de trabalho para empregados do setor agrícola, com foco na elevação da escolaridade e preparação para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Nesta nova fase, o programa ganha uma sala de aula itinerante e abre 150 novas vagas em três unidades da empresa no interior de São Paulo, promovendo inclusão e qualificação dentro da agenda ESG 2030 da companhia.



Biodiversidade

A Klabin identificou 2.917 espécies de fauna e flora em suas áreas florestais, sendo 70 ameaçadas de extinção. Com mais de 900 mil hectares de área florestal, sendo 41% de mata nativa, a empresa adota o plantio em mosaico para preservar corredores ecológicos. Destaque ainda para a reintrodução de espécies como a jacutinga e o papagaio-de-peito-roxo, monitoradas via satélite pelo Parque Ecológico Klabin. As ações estão detalhadas no Relatório de Sustentabilidade 2024.