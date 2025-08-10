Crédito para o empreendedorismo de impacto

Foto: João Filho Tavares ￼INVESTIMENTOS no empreendedorismo feminino

A Be.Labs e o Fundo Estímulo fecharem parceria para facilitar o acesso ao crédito para empreendedoras, o Estímulo. Esse fundo de impacto apoia pequenos negócios com crédito facilitado, educação empreendedora e networking, com mais de R$ 360 milhões já concedidos em crédito para mais de 5,5 mil empreendedores pelo país.

O valor médio por empréstimo é de R$ 66 mil, com uma taxa média mensal de juros de 1,33%. Dados da pesquisa Perfil das Mulheres Empreendedoras do Novo Eixo – Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, realizada pela Be.Labs, mostram que 70% das mulheres nunca tiveram acesso a crédito ou financiamento especializado.

Com isso, 80% delas financiaram os primeiros passos de seus negócios com recursos próprios. Em geral, as desigualdades de acesso estão ligadas a fatores estruturais, como a ausência de garantias, o desconhecimento sobre as opções disponíveis, as redes de contato mais restritas e o machismo que ainda estrutura nosso sistema financeiro.

“Ampliar o acesso a crédito para mais de 10 milhões de mulheres que empreendem no Brasil é não apenas urgente, mas estratégico. Uma mulher que empreende gera renda, movimenta a economia local, inspira outras e fortalece o território onde vive. A gente vê isso de perto todos os dias”, afirma Marcela Fujiy, fundadora e CEO da Be.Labs.

Máscara verde

A nova pesquisa nacional “Greenwashing no Brasil II: As percepções da população sobre as alegações ambientais nos produtos 2025”, realizada pela Market Analysis com apoio do Instituto Akatu, evidencia tanto a desconfiança dos consumidores quanto a importância de escolhas mais conscientes no momento da compra.

De acordo com o levantamento, 73% dos brasileiros acreditam que empresas que enganam sobre suas iniciativas sustentáveis devem ser penalizadas, enquanto 65% defendem recompensas para aquelas que informam de forma clara e verdadeira. A percepção da responsabilidade empresarial é evidente, mas os consumidores também têm papel fundamental nesse cenário.

Apesar disso, 60% dos entrevistados dizem nunca ter visto ou não se lembrar de alegações ambientais em produtos e 25% não sabem dizer se viram ou não. A baixa atenção ou reconhecimento das mensagens sustentáveis preocupa, especialmente quando se observa que mais da metade dos consumidores (58%) afirma desejar informações claras sobre origem, descarte e durabilidade dos produtos.

Certificação GEE

O Grupo Aço Cearense recebeu o Selo Ouro do GHG Protocol, protocolo internacional que certifica a qualidade e a transparência na gestão de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Ela possui um índice de intensidade de emissão de CO₂ de 1,7, valor superior ao da operação do Grupo, que é de 0,18, cerca de 10 vezes inferior à média nacional do setor.

Em 2023, já havia conquistado o Selo Prata. “Essa conquista reflete o amadurecimento da nossa estratégia climática, nossa transparência corporativa e a adoção de soluções sustentáveis, fortalecendo nossa estratégia ESG e o nosso compromisso com a descarbonização”, ressalta, Junimara Chaves, gerente de Sustentabilidade da Sinobras, siderúrgica pertencente ao Grupo Aço Cearense, localizada em Marabá, no Pará.

Melhores práticas

O Azur Condomínio Lago integra Manual de Melhores Práticas em ESG da ADIT Brasil, que consolida experiências que fortalecem a sustentabilidade no setor urbano e imobiliário nacional. O case foi em virtude do monitoramento da qualidade da água, em parceria com universidades e instituições de pesquisa, refletiu um compromisso com a gestão responsável dos recursos naturais e a valorização da ciência como aliada do planejamento urbano.

Pedaladas conscientes

O Bicicletar, sistema de bicicletas compartilhadas da Prefeitura de Fortaleza, operado pela Serttel, já contribuiu para evitar a emissão de mais de 3.200 toneladas de gás carbônico (CO₂) na atmosfera. Essa estimativa é calculada com base na distância percorrida em cada viagem de bicicleta, substituindo deslocamentos que, de outra forma, seriam feitos por veículos motorizados e poluentes.

"A sustentabilidade é um dos pilares centrais do Bicicletar. Cada pedalada em nossas bicicletas representa menos um carro nas ruas, menos poluição e um passo a mais em direção a um futuro mais verde para Fortaleza. Estamos orgulhosos de ver o impacto ambiental positivo que o sistema gera e de como ele se tornou uma parte integrante da mobilidade sustentável da cidade”, afirma Israel Leite, diretor comercial da Serttel.

Paternidade ativa

A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS) concede 60 dias de licença remunerada aos seus funcionários que se tornam pais. A iniciativa faz parte de uma agenda mais ampla da empresa, voltada à inclusão, ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ao fortalecimento da cultura do cuidado, e vem ganhando adesão total entre os colaboradores. Desde a implementação, 100% dos pais elegíveis optaram pelo benefício, reforçando a importância da medida.

Agricultura regenerativa

A Danone Brasil divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2024, destacando os avanços da companhia com seu programa de agricultura regenerativa, que gerou uma redução de 47% as emissões de CO₂ em sua cadeia de leite fresco desde 2020 e uma redução 42% nas emissões de metano (2020-2024), ou seja, ultrapassando localmente sua meta global de reduzir em 30% as emissões de metano para o leite fresco até 2030.

Esses resultados foram conquistados por meio da Jornada Flora, programa fundamental para a Danone Brasil atingir sua meta de neutralidade de carbono até 2050 e de transformação da produção de leite para práticas mais sustentáveis.

A iniciativa, criada há cinco anos, já beneficiou 151 produtores, aumentou a produtividade por vaca em 17,6% e integra a Jornada de Impacto Danone - a estratégia global da companhia focada em impactar positivamente a saúde, a natureza, as pessoas e as comunidades com metas claras e ações práticas de curto, médio e longo prazo.

Logística ESG

A Perfetto Alimentos criou uma tecnologia própria de congelamento para caminhões, que reduziu em 45% o consumo de energia e quase zerou perdas de produtos nas rotas. Com R$ 5 milhões de investimento, o sistema acelera o resfriamento dos baús, elimina compressores móveis e o uso de gás CFC, tornando a frota mais leve e eficiente. A inovação já equipa 40 veículos e deve chegar a toda a frota até 2030. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com inovação, logística sustentável e soluções ESG no setor de alimentos.