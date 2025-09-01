Mais ação em dias temáticos na COP 30

Foto: Bruna Brandão/ MTUR Belém do Pará

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém, de 10 a 21 de novembro, divulgou seus Dias Temáticos para que exista uma colaboração intersetorial e transfronteiriça, levando o encontro de fórum de negociação global para implementação, inovação e construção de parcerias estratégicas. Eles foram estruturados para se alinhar aos seis pilares da Agenda de Ação: Energia, Indústria e Transporte; Florestas, Oceanos e Biodiversidade; Agricultura e Sistemas Alimentares; Cidades, Infraestrutura e Água; Desenvolvimento Humano e Social; e Temas Transversais.

Confira os dias/temas:

10 e 11/11: Adaptação, Cidades, Infraestrutura, Água, Resíduos, Governos Locais, Bioeconomia, Economia Circular, Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial.



Adaptação, Cidades, Infraestrutura, Água, Resíduos, Governos Locais, Bioeconomia, Economia Circular, Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial. 12 e 13/11: Saúde, Empregos, Educação, Cultura, Justiça e Direitos Humanos, Integridade de Dados e Trabalhadores.



Saúde, Empregos, Educação, Cultura, Justiça e Direitos Humanos, Integridade de Dados e Trabalhadores. 14 a 15/11: Sistemas em Energia, Indústria, Transporte, Comércio, Finanças, Mercados de Carbono e Gases não-CO₂.



Sistemas em Energia, Indústria, Transporte, Comércio, Finanças, Mercados de Carbono e Gases não-CO₂. 17 e 18/11: Administração comunitária e planetária; pequenos e médios empreendedores com soluções inclusivas baseadas na realidade e alinhadas com a natureza.



Administração comunitária e planetária; pequenos e médios empreendedores com soluções inclusivas baseadas na realidade e alinhadas com a natureza. 19 e 20/11: Alimentação, agricultura e equidade em suas raízes, abrangendo Agricultura, Sistemas Alimentares e Segurança Alimentar, Pesca e Agricultura Familiar. E, ainda, Mulheres, Gênero, Afrodescendentes e Turismo.

Empreendedorismo socioambiental

Nos dias 2 e 3 de setembro, acontece, em Fortaleza, o II Encontro de Empreendedorismo Socioambiental e Negócios de Impacto. Realizado pela Coordenadoria de Empreendedorismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), com patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal, o evento traz o tema “Governança colaborativa para o fortalecimento de um ecossistema de impacto”.

A programação tem como objetivo fomentar conexões estratégicas e fortalecer uma rede colaborativa voltada à geração de impacto positivo no Ceará. Além de promover o intercâmbio de experiências entre diferentes atores do ecossistema e reforçar o papel das universidades no desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios sociais e ambientais, contribuindo para a consolidação de uma economia de impacto no estado.

Solidariedade

A Aeris Energy realizará, no dia 20 de setembro, a 6ª edição da ação social Ventos Solidários. A iniciativa promoverá um mutirão de serviços integrados na Escola Indígena Tapeba Angaturama Lindalva Teixeira, na comunidade de Jandaiguaba, em Caucaia.

Serão oferecidos serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, cultura e lazer. A escolha das comunidades contempladas é feita por meio de um mapeamento das áreas socialmente mais vulneráveis no entorno das unidades fabris.

Diversidade

O Instituto Identidades do Brasil anuncia abertura das inscrições para 10ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial. Em 2026, ele reconhece e celebra pessoas negras e indígenas, empresas e iniciativas que se destacam na luta por um Brasil mais justo e plural, apresenta o tema Surrealismo Afro-Indígena Brasiliano.

A premiação tem categorias como Arte em Movimento, Raça em Pauta, Influência e Representatividade Digital, Educação e Oportunidades, Intelectualidade, Inspiração, Liderança, Trajetória Empreendedora, Comprometimento Racial e Destaque Publicitário, além de duas categorias de homenagens: Liderança Internacional e Antirracismo Ambiental. Qualquer pessoa, organização ou empresa pode se indicar ou ser indicado. Visite o site: www.simaigualdaderacial.com.br.