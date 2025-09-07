Ceará ganha plataforma de impacto

Foto: Florence Wozniak/Coalizão Fortaleza/Divulgação ￼II Encontro de Empreendedorismo Socioambiental e Negócios de Impacto na UFC

O Impacta Ceará, plataforma inovadora dedicada ao mapeamento e fortalecimento do ecossistema de impacto socioambiental no Estado, foi lançado oficialmente na semana passada, durante o II Encontro de Empreendedorismo Socioambiental e Negócios de Impacto na Universidade Federal do Ceará (UFC), que teve o patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal.

A iniciativa, que partiu coletivamente dentro do conselho da Coalizão Pelo Impacto Fortaleza, cria conexões estratégicas entre empreendedores, dinamizadores, investidores e instituições que promovem soluções sustentáveis para desafios socioambientais. Segunda Carla Esmeraldo, coordenadora da Coalizão Fortaleza, o objetivo é impulsionar o crescimento de negócios de impacto, gerar empregos, fortalecer a economia local e fomentar a cultura de sustentabilidade e inovação social.

No próximo dia 9, o Governo do Estado lançará dois editais de fomento aos negócios de impacto em parceria com Instituto de Cidadania Empresarial (ICE). Ainda no evento da UFC, Inácio Arruda, secretário da Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil anunciou R$ 1,3 bilhão em investimentos para o Ceará em um período de dois anos e meio.

Ele explicou que esses recursos estão sendo aplicados em editais e programas contínuos em parceria com a UFC, o IFCE e a Funcap.

Reciclagem no varejo

O RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy destinaram mais de 548 toneladas de resíduos para reciclagem no ano passado. O trabalho é uma parceria com a Associação de Catadores do Papicu (Ascap) e a Associação de Catadores de Fortaleza (Acfor), que contam com apoio de infraestrutura dos empreendimentos e ficam com 100% da renda obtida na comercialização dos materiais.



No RioMar Fortaleza, a Ascap, que surgiu com o shopping, reciclou 373,4 toneladas. em 16 associados que se revezam no processo de triagem, enfardamento e venda para a indústria da reciclagem. Já no RioMar Kennedy, a Acfor registrou 175,3 toneladas recicladas.

Piso de chinelo

As Havaianas e Aubicon lançaram um piso emborrachado criado a partir dos chinelos descartados pelos consumidores nas urnas de coleta do Havaianas reCciclo. O produto está disponível na Leroy Merlin em todo Brasil.

Responsabilidade social

A Multiplan celebra o primeiro ciclo do Projeto de Escolarização, desde que a iniciativa foi implementada nos 20 empreendimentos da Companhia, com mais de 200 alunos formados. Com aulas ministradas dentro dos próprios shoppings e materiais didáticos e escolares gratuitos - também fornecidos pelos empreendimentos, o projeto permite que os estudantes obtenham o diploma dos ensinos Fundamental e Médio, por meio da inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Clima em pauta

Ryohei Hinokuma, especialista em ESG e Climatização da Daikin, confirma presença na Conbrava, congresso paralelo a Febrava, em São Paulo. Ele vai abordar as soluções que já estão em desenvolvimento nos Estados Unidos com o objetivo de trazer medidas adotadas para redução das emissões de CO2 na atmosfera.

Soluções periféricas

O Lab de Ideias, iniciativa do Laboratório de Atividades do Amanhã (LAA) do Museu do Amanhã, em parceria com a ONG CodeFicar, abriu inscrições para mentoria de projetos de tecnologia e arte de jovens periféricos cariocas de 18 a 25 anos.

As inscrições são gratuitas e vão até 14 de setembro via site do Museu do Amanhã. A proposta é que a incubadora de ideias reúna proposta para os territórios onde os participantes vivem, valorizando a saúde mental e a autoestima, além de navegar nos diferentes tipos de inteligências.