Participação popular na COP30

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil ￼RIO Guamá e a cidade de Belém ao fundo

A COP30, que ocorrerá em Belém, Pará, no próximo mês, abre caminho para uma participação inédita da sociedade civil nas discussões sobre o futuro climático do planeta.

Além das negociações entre governos, o evento contará com a Zona Verde, espaço coordenado pelo governo brasileiro, onde organizações sociais, universidades, coletivos e empresas poderão propor atividades, exposições e rodas de conversa, com editais previstos para os próximos meses.

Já a Zona Azul, administrada pela ONU, terá acesso restrito a delegações oficiais e ONGs credenciadas pela UNFCCC.

Fora dos espaços oficiais, a Cúpula dos Povos e outras mobilizações paralelas devem reunir movimentos de juventude, povos indígenas e comunidades tradicionais em uma agenda popular pela justiça climática.

Haverá também programas de voluntariado para quem deseja atuar localmente em Belém. E para quem estiver longe, será possível acompanhar transmissões online, participar de campanhas de engajamento climático e integrar redes colaborativas que irão conectar pessoas e iniciativas de todo o mundo.

Bioeconomia

No dia 22, em Curitiba, acontece o BioCidades Empreendedoras, iniciativa internacional desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Bridge for Billions.

Na segunda edição no Brasil, conta com gestão ldo Instituto Legado e apoio técnico da Fundação Grupo Boticário e do Instituto de Cidadania Empresarial. Serão apresentados 30 pitches com negócios de impacto que visam a restauração de ecossistemas urbanos, fortalecimento da bioeconomia e promoção da resiliência climática e uma feira com 50 expositores.

Inovação e impacto

O Festival Coaliza 2025 acontece em Paranaguá, nos dias 24 e 25 de outubro, no campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR). O evento foca em inovação, arte, sustentabilidade e empreendedorismo de impacto social, com programação que inclui feiras, mesas-redondas e exposições.

Resíduos industriais

A Verdera, unidade da Votorantim Cimentos, lança no próximo dia 21 de outubro, o Guia de Bolso: Gestão Sustentável de Resíduos com soluções seguras e eficientes para o tratamento de resíduos não recicláveis. Além de reunir informações sobre a hierarquia dos resíduos, políticas nacionais e práticas de economia circular, o guia mostra na prática como o coprocessamento pode ser incorporado à rotina das organizações como alternativa ambientalmente adequada.

Aceleração

O Instituto Atlântico selecionou sete startups do Praia Impacta, para fortalecer e escalar negócios de impacto social e ambiental em Fortaleza. São elas: Atinô, Crânio Verde, Robótica Sustentável, Saboaria Ecológica, Salva, Stam e Veridia. A iniciativa faz parte do Inova Meio Ambiente, da Coalizão pelo Impacto, rede nacional que aposta no poder dos negócios para gerar impacto sociambiental.

Inovação sustentável

A Impacto Protensão, pioneira em soluções que otimizam tempo, custo e impacto ambiental nas construções e possui 34 patentes concedidas, incluindo uma nos Estados Unidos, se prepara para sua primeira obra na Europa.

Parceira do Sebrae, Senai e UFC, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento com uso de impressoras 3D e materiais reciclados. As fôrmas e cimbramentos reutilizáveis substituem quase 100% da madeira, enquanto os containers plásticos são produzidos a partir de materiais recicláveis.

