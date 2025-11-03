COP30 já começou em Belém

Foto: ALEXANDRE SCHNEIDER/Getty Images/Global Citizen Amazônia ￼JANJA da Silva entre Marina Silva e Sônia Guajajara, em Belém

Belém já respira COP30 e já estamos na capital paraense para acompanhar tudo de pertinho. As próximas quatro colunas vão trazer informações, fatos e bastidores desta importante conferência mundial. No sábado, 1º, o Global Citizen Amazônia, realizado no Estádio do Mangueirão, assumiu, na prática, o pontapé inicial do evento, reunindo artistas nacionais e internacionais, como Chris Martin, vocalista do Coldplay, que tem se destacado, há mais de dez anos, como um ativista ambiental no mundo da música. Passou a fazer turnês, desde 2019, com foco na sustentabilidade.

Além disso, o evento mundial que foi realizado pela primeira vez no Brasil, contou com a presença da ministra Marina Silva que alertou "não é uma festa, é uma luta", afirmando que a conferência deve acelerar o fim dos combustíveis fósseis e a implementação de compromissos já assumidos, como o financiamento climático de US$ 1,3 trilhão.

Já a ministra Sônia Guajajara pediu que "cobremos compromisso dos países desenvolvidos", lembrando que os povos indígenas já sentem "seca, enchente… é um tema urgente"; ela declarou também que "agora é a hora da Amazônia falar para o mundo, e não mais o mundo falar pela Amazônia". E o cearense Preto Zezé que explanou sobre o trabalho, hoje, mundial, da Central Única das Favelas (Cufa).

Chefes de Estado

Esta semana, acontece a Cúpula do Clima da COP30, antecipada para os dias 6 e 7 de novembro, no Parque da Cidade, que reúne chefes de Estado, ministros e líderes globais para debater uma transição energética justa, preservação florestal e a cooperação internacional. A programação inclui sessões temáticas sobre "Florestas e Oceanos", "Transição Energética" e "Financiamento climática", além do lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Hospedagem

Para elevar a capacidade hoteleira de Belém para a COP, cerca de 53 mil leitos foram lançados nos últimos meses. Uma das redes que se instalou, além do Minor Hotels, com a bandeira Tivoli, foi a portuguesa Vila Galé, que possui três empreendimentos no Ceará. Ela aposta forte na sustentabilidade no Vila Galé Collection Amazônia projetado nos antigos armazéns do Porto Futuro II, que mantém a estrutura horizontal original para preservar a integridade arquitetônica e minimizar o impacto paisagístico.

Gonçalo Rebelo de Almeida, diretor do Vila Galé, reforçou, na inauguração, que aconteceu no dia 31 de outubro, que tanto a restauração quanto a operação foram conduzidas de forma sustentável, seguindo normas ambientais estritas. Assim como mão de obra local nas obras e na fase de operação.

No plano de ESG da rede, há foco em redução de desperdício, turismo responsável e promoção socioeconômica das comunidades locais. E o presidente Jorge Rebelo, ressaltou que em sua visão, o segmento do turismo é menos nocivo do que a indústria na hora de explorar territórios.

Agenda social

O Movimento Amazônia de Pé deve ter papel ativo na COP30 por meio de mobilização política, social e cultural. Ele intensificou a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para viabilizar seu PL de iniciativa popular, que propõe destinar 50 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas para unidades de conservação e comunidades tradicionais.

Também participa da articulação de movimentos sociais na COP por meio da "Declaração do Mutirão dos Povos da Amazônia para COP 30", exigindo reconhecimento dos territórios indígenas, financiamento climático direto e protagonismo dos povos da floresta nas negociações.



