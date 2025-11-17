Negócios de impacto e filantropia na COP30

Foto: Carol Kossling/O POVO ￼TICIANA Rolim, Dario Guarita e Ana Sarkovas na COP

A empresária e fundadora da Somos Um, Ticiana Rolim apresentou o case da Coalizão pelo Impacto, iniciativa que busca fortalecer ecossistemas locais de impacto e conectar empreendedores, investidores e o poder público em prol do desenvolvimento sustentável, na COP30. Promovido pela Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e pela consultoria Kearney, ela representou o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) no painel "Impulsionando o Impacto Climático e Social por meio de Parcerias Público-Privadas-Filantrópicas (PPPFs): Uma Nova Era de Inovação Intersetorial". A proposta do encontro foi discutir como a filantropia pode atuar como capital catalítico, reduzindo riscos de investimento, alinhando-se a estratégias nacionais e acelerando o financiamento para adaptação, mitigação e transição justa. Ticiana também abordou o caso de colaboração em cofinanciamento de capital catalítico para o empreendedorismo social, o Programa Zunne. Também estiveram presentes os empresários brasileiros Ana Sarkovas e Dario Guarita.

Vitrine virtual

O Portal Impacta Brasil, primeira vitrine virtual para conectar investidores nacionais e internacionais a empreendimentos de todo país, foi lançado na COP30 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) com a apresentação de 351 negócios com foco em soluções climáticas. A plataforma também conta com a iniciativa da Aliança pelo Impacto e da Climate Ventures e parcerias técnicas da Caixa Econômica Federal, Apex Brasil, BNDES, Quintessa e Impact Hub.

Os empreendimentos foram escolhidos por curadoria especializada que fez a seleção de acordo com suas características inovadoras e por estarem alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às metas das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Pernambuco e Pará anunciaram adesão ao Simpacto e vão se juntar a Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

Industrialização verde

A Declaração de Belém para a Industrialização Verde foi lançada na última sexta-feira (14) durante uma reunião de líderes na COP30 e contou com a adesão de 35 países e organizações internacionais. O documento reúne metas ambientais, econômicas e sociais que buscam transformar o cenário internacional, impulsionar a inovação tecnológica e garantir um modelo de crescimento sustentável. Para isso, os países assumem esforços compartilhados, com ações coordenadas e iniciativas voltadas a acelerar a transição energética e promover a modernização do setor industrial e novas oportunidades para países em desenvolvimento na economia verde.

Para a CEO da COP30, Ana Toni, a industrialização verde é um tema irreversível, e precisamos trabalhar em conjunto para garantir que todos os países avancem da melhor forma possível. "Podemos trazer outros países conosco, outras indústrias, e dialogar com governos e parlamentares para entender que tipo de quadro temos em cada caso", disse.



